藍立委初選 竹縣2選區林思銘出線 各黨將激戰

國民黨新竹縣第2選區立委黨內初選民調昨天出爐，現任立委林思銘以5成7支持率擊敗前縣議員杜文中的4成2，將代表藍營爭取立委連任。不過，該選區各黨派磨刀霍霍，民進黨將徵召人選應戰，時代力量、民眾黨也展現不缺席態勢，外傳無黨籍的竹北市前市長何淦銘也可能競逐，激戰可期。

新竹縣第2選區立委林思銘在國民黨黨內初選階段遭遇杜文中挑戰，經雙方協調，從10日起展開連續3天電話民調，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢昨天主持民調結果公布記者會，2家民調公司的政黨對比、黨內互比數據都顯示，林思銘支持度大幅贏過杜文中。

林思銘順利出線後表示會繼續努力，後續將面臨來自民進黨對手，甚至民眾黨、時代力量都有人選，會更加倍努力在新竹縣付出。杜文中則感謝鄉親支持，表示會繼續擔任政治志工、為民服務。

新竹縣第2選區被民進黨列為艱困選區，人選將採徵召，可能人選之一為縣議員蔡蕥鍹，第三勢力部分有時代力量新竹縣黨部執行長彭致豪表態可能參選，民眾黨則有縣議員林碩彥動作頻頻。

第1選區因國民黨現任立委林為洲宣布禮讓前立委徐欣瑩，徐欣瑩近來積極布局，並與反湖口生命園區民眾站在同一陣線槓上縣府，不過綠營對手尚未出爐，地方傳可能對上湖口縣議員何建樺。