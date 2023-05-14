聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍立委初選 竹縣2選區林思銘出線 各黨將激戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣第2選區立委國民黨初選，現任立委林思銘（左）昨勝出，贏過前縣議員杜文中（右），縣黨部主委陳見賢（中）盼黨內大團結。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣第2選區立委國民黨初選，現任立委林思銘（左）昨勝出，贏過前縣議員杜文中（右），縣黨部主委陳見賢（中）盼黨內大團結。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨新竹縣第2選區立委黨內初選民調昨天出爐，現任立委林思銘以5成7支持率擊敗前縣議員杜文中的4成2，將代表藍營爭取立委連任。不過，該選區各黨派磨刀霍霍，民進黨將徵召人選應戰，時代力量、民眾黨也展現不缺席態勢，外傳無黨籍的竹北市前市長何淦銘也可能競逐，激戰可期。

新竹縣第2選區立委林思銘在國民黨黨內初選階段遭遇杜文中挑戰，經雙方協調，從10日起展開連續3天電話民調，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢昨天主持民調結果公布記者會，2家民調公司的政黨對比、黨內互比數據都顯示，林思銘支持度大幅贏過杜文中。

林思銘順利出線後表示會繼續努力，後續將面臨來自民進黨對手，甚至民眾黨、時代力量都有人選，會更加倍努力在新竹縣付出。杜文中則感謝鄉親支持，表示會繼續擔任政治志工、為民服務。

新竹縣第2選區被民進黨列為艱困選區，人選將採徵召，可能人選之一為縣議員蔡蕥鍹，第三勢力部分有時代力量新竹縣黨部執行長彭致豪表態可能參選，民眾黨則有縣議員林碩彥動作頻頻。

第1選區因國民黨現任立委林為洲宣布禮讓前立委徐欣瑩，徐欣瑩近來積極布局，並與反湖口生命園區民眾站在同一陣線槓上縣府，不過綠營對手尚未出爐，地方傳可能對上湖口縣議員何建樺。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

民進黨竹縣立委派誰選？5人名單多半是政治素人

林思銘黨內初選民調勝出 杜文中：會繼續為民服務

藍批數位身分證政策錯誤 綠營：相關計畫都在馬政府時期敲定

竹北天坑／居民訴求連署 林思銘：盡速鑑定、加強監管

相關新聞

大安區藍初選羅智強勝 綠列艱困區將商對策

國民黨台北市立委第六選區（大安區）初選民調昨出爐，前議員羅智強以43.43%的支持度，贏過議員鍾沛君30.851%與國安...

屏南綠委不禮讓 恐成三腳督態勢

「小英總統故鄉」屏東南區第2選區立委選舉，民進黨本屆「禮讓」當選的無黨籍蘇震清，去年7月涉SOGO索賄案一審判刑10年，...

藍立委初選 竹縣2選區林思銘出線 各黨將激戰

國民黨新竹縣第2選區立委黨內初選民調昨天出爐，現任立委林思銘以5成7支持率擊敗前縣議員杜文中的4成2，將代表藍營爭取立委...

苗縣2選區 徐耀昌、邱鎮軍衝民調

苗栗縣第2選區立委國民黨內初選今天起展開3天電話全民調，前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍昨天都在苗栗市大票倉造勢「拚場」。徐...

民進黨竹縣立委派誰選？5人名單多半是政治素人

新竹縣立委一、二選區立委國民黨已確定由徐欣瑩及林思銘出線，但民進黨至今人選難產，不過據傳已經有5人名單由地方送至黨中央，...

邀趙少康同台聲援 張智倫盼中和黨內初選出線

適逢母親節，國民黨新北市第八選區（中和）立委初選參選人張智倫13日晚間在中和國中育樂中心舉辦「張智倫母親節感恩之夜」，現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦