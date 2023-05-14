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苗縣2選區 徐耀昌、邱鎮軍衝民調

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣第2選區立委國民黨內初選今天起展開3天電話全民調，前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍昨天都在苗栗市大票倉造勢「拚場」。徐耀昌由縣長鍾東錦等人陪同，強調徐的從政經驗豐富，前進立院繼續努力，邱鎮軍由苗栗市里長、代表及社區協會幹部支持喊出「世代交替」，爭取勝出機會。

徐耀昌昨天到西山聖帝廟辦知性之旅，鍾東錦力挺表示放眼苗栗山線沒有人像徐擁有2屆鎮長、4屆立委及2屆縣長的從政資歷，苗栗建設要大刀闊斧發展，更需要徐的豐富經驗到立院協助縣府。

「不論誰勝出都尊重民意。」徐耀昌強調，此次黨內初選機制公平、公正、公開，如獲民眾認同，他定當戮力以赴，這次初選過程也要求團隊絕不攻詰、謾罵，勝出者好好經營選立委。

邱鎮軍昨天在苗栗市代會外發起「全民挺鎮軍、前進立法院」造勢活動。

邱鎮軍認為「世代交替」聲浪已起，他承諾如當選立委，苗栗市的建設不會落後，頭份市和其他鄉鎮建設都會全力以赴。

市代會主席陳仁杰肯定邱鎮軍擔任市長「所會合作政通人和」，也兌現生命園區及納骨堂工程、貓貍山樂齡親子運動空間改善等建設。苗栗市里長聯誼會長周文正期許邱前進立法院造福更多鄉親。

2024大選 立委選舉

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