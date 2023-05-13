于美人聲量破六萬一枝獨秀！大贏同選區潛在競爭者吳沛憶等人

image source：FB/于美人萬中選一

文/陳宣懿

主持人于美人將以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委，國民黨台北市黨部原本（11日）要公布中正萬華立委初選規範，但並未如期公告，甚至傳出可能會取消初選，禮讓于美人。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹否認，強調初選只是延後，不會取消，也沒有禮讓的打算，一切將在下週徵召總統參選人確定之後公布。此外，表態參加初選的國民黨台北市議員鍾小平批評，于美人放話，自抬身價滿不道德的。

于美人聲量最高點 宣布參選中正萬華立委

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/19～2023/05/11）統計調查，于美人4月19日臉書宣布參選立委，近一個月聲量遠高於另外三位潛在競爭者。而她的聲量最高點出現在4月20日，共1萬6,442筆聲量。當天于美人開記者會宣布投入台北市中正萬華區立委選舉，她自稱萬中選一黨，並表示「現在的國會是屬於政黨的國會，它已經遠離人民，請把藍色還給蒼穹、把紅色還給玫瑰、把綠色還給青草、把白色還給流雲、把國會還給人民、把幸福留給台灣」。

「委屈的和平」發言惹議 登于美人聲量兩高點

聲量第二高點出現在4月30日，共1萬3,030筆聲量。因為于美人大讚前總統馬英九訪中「是馬英九最勇敢的一次」，還稱「「再怎麼委屈的和平，他就是和平」，引發外界砲轟。後來她將兩篇關於「和平」的文章刪除，並宣布另闢新粉專，希望將選舉相關貼文及討論轉移至新粉專。「委屈的和平」發言也引發于美人5月3日的聲量高點，當天作家苦苓痛批，不譴責加害者粗暴，反而責怪自保者挑釁，已成邪惡的幫兇，為施暴者開脫，呼籲大家唾棄這種人。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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