國民黨中正萬華與于美人合作？ 市黨部主委：完全沒有

國民黨昨傳出取消北市中正、萬華黨內立委初選，改採徵召，甚至和日前宣布無黨籍參選該區立委的名主持人于美人合作。對此，台北市黨部主委黃呂錦茹表示，沒有取消，第三階段還沒有公告， 因要一區一區協調。

黃呂錦茹表示，因為是比較艱困選區，沒有沒收初選，會看情形一區一區來處理，提出最好候選人爭取勝利。

她表示，中正萬華因為要參選的人比較多，內部團結沒有做好，任何一個人都選不上，所以現在還要做協調，因為各種不同區訴求方式不一樣，第三階段的三個選區，沒有公告初選登記，包括大同南士林、士林北投、中正萬華，這三個區是經過中央跟地方協商核可推出人選，只要在6月18日前完成就可以。

對於外傳禮讓于美人？黃呂錦茹說，完全沒有，不曉得是誰傳的，不曉得消息從哪裡來，她不太清楚，並沒有說要禮讓于美人，「怎麼可能，如果沒有團結等於這一席禮讓給人家」一定要團結 ，不是每個人出來都能勝選，而是挑一個最能勝選的人來應戰。

另外，大同士林區也在協商，沒有初選，士林北投也直接進入協商階段，目前中正萬華表態參選除了鍾小平、郭昭巖還有應曉薇林家興。

至於會辦初選民調？黃呂錦茹表示，各種方式都會處理，就像現在處理郭台銘跟侯友宜一樣，有做民調跟各方面建議來做評估，這個選區排在第三階段，是因為艱困關係，但從來沒有說要禮讓給誰。