楊家俍犯兒少條例退選 賴清德：欽佩他勇氣
民進黨中執會今天通過52位立委參選人提名案，桃園第五選區初選勝出的民進黨桃園市議員楊家俍，因曾犯「兒童及少年性交易防制條例」放棄提名資格。民進黨主席賴清德表示，對於楊家俍退選感到惋惜，也對楊的勇氣表示欽佩，中執會勉於同意，此區將改為徵召。
民進黨中執會今天也通過中央黨部「2022年度決算表」，依法向內政部辦理申報，並提報第二十屆第二次全國黨員代表大會，同時通過「2022年度決算報告書」，並送交中央評議委員會審議。
賴清德對於立委提名完成第一階段也發表談話表示，今天通過了黨內52位立法委員的提名，感謝中央黨部以及選對會所有委員的辛苦，也要恭喜接獲提名的同志，預祝高票當選。接下來還有20個徵召區以及不分區，要在之後繼續完成提名，希望民進黨全體同志都能夠竭盡全力，爭取人民的支持，除了讓總統高票當選，國會也一定要過半。
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