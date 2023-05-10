快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

楊家俍犯兒少條例退選 賴清德：欽佩他勇氣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德表示，對於楊家俍退選感到惋惜，也對他的勇氣表示欽佩。本報系資料照
民進黨主席賴清德表示，對於楊家俍退選感到惋惜，也對他的勇氣表示欽佩。本報系資料照

民進黨中執會今天通過52位立委參選人提名案，桃園第五選區初選勝出的民進黨桃園市議員楊家俍，因曾犯「兒童及少年性交易防制條例」放棄提名資格。民進黨主席賴清德表示，對於楊家俍退選感到惋惜，也對楊的勇氣表示欽佩，中執會勉於同意，此區將改為徵召。

民進黨中執會今天也通過中央黨部「2022年度決算表」，依法向內政部辦理申報，並提報第二十屆第二次全國黨員代表大會，同時通過「2022年度決算報告書」，並送交中央評議委員會審議。

賴清德對於立委提名完成第一階段也發表談話表示，今天通過了黨內52位立法委員的提名，感謝中央黨部以及選對會所有委員的辛苦，也要恭喜接獲提名的同志，預祝高票當選。接下來還有20個徵召區以及不分區，要在之後繼續完成提名，希望民進黨全體同志都能夠竭盡全力，爭取人民的支持，除了讓總統高票當選，國會也一定要過半。

2024大選 立委選舉 楊家俍 賴清德

延伸閱讀

綠營立委桃園第5選區楊家俍退選 中執會決議改為徵召區

摘「台獨金孫」？卓榮泰：賴清德不再講台獨 重點在務實

賴清德：期許資安產業從業人員能有守護國家的信念

魔獸霍華德與賴清德一同拍片宣傳到總統府住一晚

相關新聞

楊家俍犯兒少條例退選 賴清德：欽佩他勇氣

民進黨中執會今天通過52位立委參選人提名案，桃園第五選區初選勝出的民進黨桃園市議員楊家俍，因曾犯「兒童及少年性交易防制條...

綠營立委桃園第5選區楊家俍退選 中執會決議改為徵召區

民進黨桃園市第5選區立法委員原定提名通過初選的議員楊家俍，但楊家俍昨日發聲明因曾觸犯兒少性交易條例，宣布退出此次立委選舉...

國民黨今提名李彥秀、張斯綱選立委 蔣萬安到場打氣

國民黨中常會今天提名4名立委參選人，包含台北市第一選區張斯綱、台北市第四選區李彥秀、彰化縣第一選區阮厚爵、彰化縣第四選區...

桃園立委第一選區國民黨內初選民調 牛煦庭勝出

國民黨桃園市立委第一選區提名初選3天民調結果今天中午揭曉，現任市議員「小牛」牛煦庭贏過對手陳文吉，市黨部將報中央黨部提名...

國民黨新北七星區立委初選 廖先翔出線、簡榮宗難掩落寞

國民黨新北市「七星區」立委初選揭曉，市議員廖先翔勝出。廖說，做好自己的本分才是最好行銷自己的方式，地方建設及服務一定優明...

曾犯兒少條例 楊家俍退選立委

民進黨中執會今天將討論區域立委初選選區提名人選，日前在桃園第五選區初選勝出的民進黨桃園市議員楊家俍，昨天委由黨中央發出聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦