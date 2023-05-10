曾犯兒少條例 楊家俍退選立委

民進黨中執會今天將討論區域立委初選選區提名人選，日前在桃園第五選區初選勝出的民進黨桃園市議員楊家俍，昨天委由黨中央發出聲明表示，由於廿幾年前曾犯「兒童及少年性交易防制條例」，擔心因為個人瑕疵，影響了黨的改革腳步，甚至造成大選中不必要的爭議，因此決定向民進黨提出放棄提名資格。

民進黨秘書長許立明表示，中央黨部尊重他個人的決定，至於該選區之提名作業將一併送交今天中執會討論。

楊家俍聲明指出，廿幾年前還是大學生，那時經濟困難，兼了多份打工，有一次跟著打工的同事們瞎起鬨，在網路上張貼了一篇題為「深夜孤寂，需要妳的慰藉」的短文，這是他貼過唯一一篇這種文章，且除了貼文，也沒有其他動作，「誰知年少無知的胡鬧，帶給我的卻是永遠無法磨滅的前科烙印」。楊家俍說，警察根據貼文的信箱號碼找到了他，才驚知那時僅僅張貼這種文章，就已違反「兒童及少年性交易防制條例」，當時檢察官勸他這是微罪，直接認罪就能以簡易判決獲得緩刑。

楊家俍表示，當時只盼著案子趕快結束，簡易法庭的法官也認為他一時好奇失慮，所以判了二個月徒刑，緩刑二年。年輕時因一篇貼文莫名其妙犯下的錯，現在必須承擔後果了。

楊家俍指出，日前民進黨中執會通過修正「提名條例」，把曾犯「兒童及少年性交易防制條例」相關之罪，也列入禁止提名參選；雖然這個規定還沒經黨全代會通過，中執會只要完成提名程序，自己就是民進黨正式提名的立委候選人，修例也不能回溯影響他被提名的資格，但最終還是選擇尊重中執會，主動放棄提名資格。