沈智慧退出 藍台中五選區黃健豪出戰

台中市立委第五選區是現任市長盧秀燕的立委本命區，國民黨初選有老將沈智慧、新秀黃健豪登記，國民黨副主席連勝文昨下午到台中主持「團結」記者會表示，經協調後，將由黃健豪參選，感謝沈智慧的氣度與格局，展現國民黨團結的決心。黃健豪將對上民進黨現任立委莊競程，民眾黨也有意派人參選。

沈智慧說，她經過思考，決定投入全國輔選，支持黃健豪勝選。黃健豪表示，感謝沈智慧成全，將下架貪腐的執政黨。莊競程說，他會持續爭取選民認同，台灣要強大自己，才能避免戰爭。

國民黨仍有立委第六選區人選未定，近日將徵召人選；藍綠下一步得處理艱困選區，藍營第一、第七選區人選難產，綠營第三、第八可能徵召當地議員參選。民眾黨市黨部主委江和樹說，中六選區支持國民黨議員羅廷瑋，但一、二、五選區考慮派人參選。

黃健豪是連任的現任議員，積極布局參選，藍營初選登記時沈智慧投入戰局，幾經協調都無人退讓，原本14至16日要辦全民調初選，黃健豪找來國民黨北市議員徐巧芯站台，沈還回嗆「若要掀起台中版『費芯大戰』也奉陪」。市黨部主委顏文正說，不放棄任何可能性，最後能協調成功，有利於爭取勝選。

連勝文昨到台中主持「團結奮鬥」記者會，宣布由黃健豪傳承接棒，參選中五立委。連勝文說，她與沈智慧有兩代交情，與黃健豪工作多年也是好友，他居中協調，感謝沈智慧拔刀相助。

沈智慧說，2024大選是戰爭與和平的選擇，民進黨政府草菅人命、藐視法律，她直到前晚還在掙扎，但為了台灣，她決定投入全國輔選，會全力輔選黃健豪；她宣布「正式退出北北屯立委初選」。

黃健豪表示，他感謝沈智慧的成全，希望各地競選初選的同志互相造就，把台灣贏回來，下架當前貪腐的集團。