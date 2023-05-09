連勝文居中協調 沈智慧退出台中5選區立委初選

國民黨台中市立委第5選區（北屯、北區）有前立委沈智慧及市議員黃健豪登記初選，原本將於14日到16日進行全民調，在國民黨副主席連勝文協調下，沈智慧今天宣布退出初選。

台中市立委第5選區現任立委是民進黨籍的莊競程，民進黨台中市黨部辦理初選登記日前截止，只有莊競程1人登記，預料可望順利獲提名參選。

至於國民黨方面，沈智慧及黃健豪都登記初選，國民黨台中市黨部於4月25日邀集2人進行第一次協調無共識，5月2日進行二次協調，2人同意於14日到16日進行全民調決定參選人。

連勝文下午陪同沈智慧、黃健豪在國民黨台中市黨部召開記者會，會中沈智慧宣布，在連勝文、市黨部主委顏文正溝通協調後，決定退出立委初選，全力支持黃健豪參選，她將投入國民黨總統大選輔選行列，明天起出訪各縣市，為國民黨總統大選打拚。

連勝文表示，因為沈智慧的氣度及格局，才有今天很好的結果，展現國民黨內部團結的決心，沈智慧給外界做了一個很好示範，展現團結及世代傳承精神，以實際行動在做而不是光嘴巴說，今天發生在台中市的這件事情是最好典範。

被問到下次國民黨有這種情況，是否會跟新北市長侯友宜分頭並進做協調時，連勝文說，最重要工作都留給最重要的人去做，他是剛好有機緣，才會參與這樣的協調過程，如果是侯友宜或其他黨內先進願意出來協調，還是讓他們出來比較好一點。

黃健豪說，感謝沈智慧成全，明年是總統大選及立委選舉，每個國民黨從政人員都有不同身分、角色及不同任務，這次是分進合擊，以沈智慧的全國人脈、知名度及影響力，願意將實力投注在總統大選上，地方選舉則交由後輩新人挑戰現任民進黨立委，這種分進合擊模式，國民黨各個選區正在面臨初選的從政人員也可以參考，這種方式才能創造雙贏。