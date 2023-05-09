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國民黨鳳山立委初選民調白熱化 議員、里長選邊站

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨鳳山議員劉德林（左一）、鄭安秝（右二）以行動力挺，呼籲唯一支持立委提名鍾易仲（右三）。圖／鍾易仲服務處提供
國民黨鳳山議員劉德林（左一）、鄭安秝（右二）以行動力挺，呼籲唯一支持立委提名鍾易仲（右三）。圖／鍾易仲服務處提供

國民黨高市立委鳳山選區初選逐日加溫，國民黨鳳山議員鄭安秝、劉德林及資深里長劉啟芳等人力挺同選區議員鍾易仲，多名里長陪同大陣仗拜票，鍾易仲強調他有打贏立委選戰的決心。對手李雅靜說，「自己不是政二代，沒有豐厚的政治及金錢資源，更無法透過家族的影響讓某些檯面上人物站出來」，會以13年問政成績爭取支持。

高市黨部指出，2024立委第二階段提名，第六（鼓山、鹽埕、前金區、新興，苓雅61里）及第七選區（鳳山區）將採全民調方式進行初選，第六選區民調時間預計5月11日至5月16日進行，第七選區為5月16至5月21日，隔天即公布結果。

鳳山議員與立委選區相同，現有8席議員，綠3、藍4及無黨籍1席。國民黨現任議員李雅靜及鍾易仲領表參選，勝出者將對戰民進黨現任立委許智傑。

為迎接母親節到來，議員劉德林、鄭安秝，以及劉啟芳、鄒家駿、王玉蘭、劉晋祥、陳世寶、蔡自謄、張簡裕芳等里長陪同鍾易仲拜票，一行人到工協市場送花，祝大家母親節快樂，也為立委初選拉票。

鍾易仲說，兩位議員為他賣力推銷，高喊「民調唯一支持鍾易仲」，內心有深深的感動及滿滿感謝，外界老是說國民黨不團結，這次鳳山會讓大家看到不同的藍色戰鬥力，不論初選是誰出線，國民黨會更團結、更有戰鬥力，未來團結的國民黨鳳山戰隊會繼續前進，一起打贏明年立委選舉，一起為鳳山打拚。

李雅靜部分也不干示弱，帶領團隊勤站路口增加曝光度。李雅靜表示，自己不是政二代，沒有豐厚的政治及金錢資源，更無法透過家族的影響讓某些台面上人物站出來。她說，自己在地深耕13年，獲得鄉親、鄰里幹部及社團的認同與支持，也是自己前進的最大後盾。李雅靜強調，「未來會更加倍努力一步一腳印，繼續爭取每位鄉親的支持與認同，包括在地鄰里長、社團、議會伙伴，讓大家都能看到自己的決心跟努力」。

國民黨高市議員李雅靜爭取立委提名，近日勤站鳳山區大路口增加曝光。圖／李雅靜服務處提供
國民黨高市議員李雅靜爭取立委提名，近日勤站鳳山區大路口增加曝光。圖／李雅靜服務處提供

2024大選 立委選舉

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