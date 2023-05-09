北市大安區藍委初選／鍾沛君遭散播退選謠言 羅智強、楊永明支持提告

國民黨大安區立委初選廝殺激烈，爭取提名的北市議員鍾沛君質疑，有對手惡意放出她要退選消息，她強調這是不實消息，表示自己參選到底，也已向市黨部提出申訴，正等候調查。同樣爭取提名的前議員羅智強說，支持鍾沛君提告，也樂意陪同；國安會前副秘書長楊永明也表示，支持鍾提出證據，並採取法律行動。

國民黨台北市黨部昨天也發聲明表示，大選在即，希望參選人以大局為重，不要逕自訴諸法律，黨部已掌握相關資料，正調查中，也呼籲有心人士切勿散佈不實謠言。

鍾沛君昨天在臉書指出，上周五在大安森林公園拜票，一位民眾告訴她「前幾天OOO跟助理來拜票，他怎麼跟我們說妳已要退了，會讓給他」，鍾說，她登記參選前一天也接到三位里長跑來問是否真要參選，鍾也再度重申，一定參選到底。

羅智強昨天也到鍾沛君臉書下方留言，表示這是一段非常非常惡質的耳語，已有「意圖使人不當選罪」罪責，建議鍾沛君提告，自己也願意陪同前往，更呼籲三位里長出來作證，說明這些言論的消息來源。

羅智強表示，也有支持者提醒他，鍾沛君可能就是在影射他本人，羅說，歡迎鍾沛君和他在法庭上對質，如果真的是自己或團隊所為，一定負起應負的法律和政治的責任。

楊永明昨天也表示，選舉期間出現這種不實的言論，相當地不妥，自己和團隊都不可能散布這種謠言，他也支持鍾沛君將證據提出，並且採取法律行動。