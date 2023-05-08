鍾沛君申訴遭放話要退選 國民黨北市黨部：詳查中

爭取國民黨立委提名的台北市議員鍾沛君稱有人放話她將退選，她會提供相關證據給台北市黨部調查，堅持參選到底。市黨部今晚表示，已掌握相關資料，詳查確認中。

國民黨台北市第6（大安）選區立委初選，登記參選者包括現任台北市議員鍾沛君、前台北市議員羅智強和國安會前副秘書長楊永明，初選民調將於10至12日舉行。

鍾沛君今天在臉書發文表示，針對大安區初選耳語攻擊，指有在地里長證實有人聽說她「好像要退選」，也有人聽說她「不會去登記」。對此，她已向國民黨台北市黨部申訴、要求調查，也獲得主委黃呂錦茹承諾。

她說，若在未完成蒐證前提告，終將徒勞無功，自己會持續偵蒐、鞏固事證，誓言要抓到躲在暗處的造謠者。

競爭對手羅智強透過臉書發文說，支持鍾沛君提告，追究造謠者，並認為有聽聞相關耳語的3名里長應出來作證，不希望國民黨的立委初選競爭會出現抹黑、造謠和栽贓的不入流方法，「如果真的是我或我的團隊所為，我一定負起應負的法律和政治的責任」，希望用最君子的方式贏得最後的勝利。

台北市黨部晚間發布新聞稿表示，針對鍾沛君申訴遭受不實退選耳語攻擊，已掌握相關資料，詳查確認中。

同時，市黨部說，因大選在即，希望相關參選者以大局爲重，靜候內部了解，不宜自行訴諸法律，也呼籲有心人士勿散布不實謠言。