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反嗆高嘉瑜稱藍用喬的 游淑慧點這事：你才完美「喬」字民代
港湖立委選戰提前開打，已宣布退出黨內初選的國民黨議員游淑慧今天在臉書貼文「致高嘉瑜委員」，表示高近日不斷用「喬」一字來形容她的決定，和國民黨李彥秀的提名，游說，如果高委員這麼愛用「喬」字，那她也會讓大家了解「您才是完美運用『喬』字的民代。
游淑慧也在貼文最後標註酸爆「例如，一通電話喬疫苗」。
游淑慧今天在臉書說，國民黨港湖選區提名，她退出初選，由李彥秀代表國民黨參選，國民黨如何產生提名人選，其實就與高嘉瑜無關，但高這個愛用「喬」字，讓她覺得不太愉快，也不受尊重，因港湖立委選舉檢驗的是高嘉瑜適不適任，高才是現任。
游說，如果高這麼愛用「喬」字，她也會讓大家了解高嘉瑜才是完美運用「喬」字的民代。
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