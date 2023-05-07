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韓流回來了！韓國瑜站台羅智強 現場歡聲雷動

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
前高雄市長韓國瑜（中）4日現身站台台北市前議員羅智強（左）。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）
前高雄市長韓國瑜（中）4日現身站台台北市前議員羅智強（左）。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

韓流回來了，力挺羅智強國民黨大安區立委初選將近，台北市前議員羅智強4日舉辦音樂會，邀請前高雄市長韓國瑜幫忙站台，韓國瑜現身時，現場觀眾歡聲雷動，起身搖動國旗，更高喊「韓國瑜，救台灣」。有韓粉看到大量媒體群聚時，歎道：「總統都沒有這個陣仗」。

「韓友會」重聚

國民黨大安區立委初選採用民調制，除了羅智強，現任議員鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明都加入戰局，戰況激烈。鍾沛君3日合體民眾黨主席柯文哲，強調「顏色並非唯一的判準」。羅智強4日不甘示弱，找來韓國瑜幫忙站台。

記者會外頭就有人高舉著「韓友會」的旗幟來回飛舞，現場則有更多穿著「羅智強志工團隊」背心的民眾迎接到場民眾，在地里長也登上舞台高喊「唯一支持羅智強」。韓家軍合體羅家軍一同開唱歌手葉璦菱《分送寂寞和愛》，現場民眾雖多白髮斑斑，但也隨著音樂揮動手中的中華民國國旗，一時旗海飛揚。

羅智強受韓啟發

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，從國家政治的大環境來說，需要優秀的立委來引領國政；從台北的環境來說，也需要優質的立委來爭取福利、推動建設；大安區作為台北最重要的文教區，也需要一個在地的立委，所以無論從哪點來看，羅智強都是立委的不二人選。

羅智強重申，韓國瑜跟他說過最重要的話就是「做人圓、做事方，得道多助」，一開始初選他都是一個人孤軍奮戰，最近才開始陸續有找人站台，直到前陣子去拜訪韓國瑜，韓國瑜建議他要多找一些朋友來幫助自己，讓他有所醒悟，也陸續邀請前國民黨主席洪秀柱、立委江啟臣等人。


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台北市前議員羅智強4日舉辦音樂會，邀請前高雄市長韓國瑜幫忙站台，有人在會場外高舉著「韓友會」的旗幟來回揮舞。（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

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2024大選 立委選舉 國民黨 韓國瑜 羅智強

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