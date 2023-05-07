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藍北市士北區張斯綱出線 陳重文喊團結

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市議員張斯綱也在臉書喊出「攜手同心，共創勝利」，感謝蔣萬安、侯友宜市長特別抽空找他和陳重文聊聊。圖／取自張斯綱臉書
台北市議員張斯綱也在臉書喊出「攜手同心，共創勝利」，感謝蔣萬安、侯友宜市長特別抽空找他和陳重文聊聊。圖／取自張斯綱臉書

國民黨北市立委初選第一選區（北投、士林）民調出爐，台北市議員張斯綱民調險勝議員陳重文，但兩人民調差距極小，為了慎重，只好再協調，連台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都出手，最後由張斯綱出線，雙方都喊出團結，讓國民黨總統選舉重返執政。

張斯綱、陳重文協調市黨部做初選民調，規則是勝出的人參選，另一方支持對方參選，避免廝殺，影響後續整合。市黨部昨找兩人公布民調結果，民調採對比占八成、互比式占兩成，檢視彼此和民進黨立委吳思瑤差距，但兩人民調差距極小，請來蔣萬安協調，認為應提名民調較高的張斯綱，之後兩人再赴新北見侯友宜。

據指出，蔣萬安的態度是「不是來協調，是訴求團結」，對兩位議員的君子之爭表示敬意，事先同意遊戲規則，結果出來，大家也展現風度，尊重結果，蔣也告訴張陳兩位，團結勝選是共同目標，不只立委、總統大選更是重要，大家朝共同目標前進。

陳重文指出，在跟蔣市長及侯市長討論後，完成士北的整合，支持張斯綱，「任何分裂，都會造成力量的抵消，只有團結，才能贏得人民的支持」，希望這次整合能轉化成團結力量，讓2024國民黨總統選舉重新執政。

張斯綱也喊出「攜手同心，共創勝利」感謝陳重文，願意以團結為重，未來會分進合擊，一起攜手團結為北投士林、為2024大選共同打拚。

北市立委第一、第二、第五選區分別是北投士林、士林大同和中正萬華選區，因戰略地位重要，黨部將這三區初選擺在第三階段。

藍營人士指出，淡水河右岸的北投、士林、萬華、大同4行政區，是藍軍在北市較弱的一塊廊帶，大同區更是綠營票倉，藍軍若能攻下淡水河右岸，不僅是總統大選灘頭堡，北市立委選舉才有可能大獲全勝。

2024大選 立委選舉

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