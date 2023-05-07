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桃選情延燒 鍾沛君、羅智強爆爭論

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
國民黨北市大安區立委初選，北市議員鍾沛君（中）以桃園市議長邱奕勝姪子酒駕與論文抄襲爭議，質疑對手羅智強。圖／鍾沛君辦公室提供
國民黨北市大安區立委初選，北市議員鍾沛君（中）以桃園市議長邱奕勝姪子酒駕與論文抄襲爭議，質疑對手羅智強。圖／鍾沛君辦公室提供

國民黨北市大安區立委初選民調不到一周，市議員鍾沛君質疑對手羅智強，禮讓兩度酒駕、涉論文抄襲惹議的桃園市議長邱奕勝姪子邱繼泰選桃園立委，羅智強回應，自己反對酒駕與論文抄襲，直言不能把他沒選的所有選區，都當成是羅智強禮讓。

邱繼泰有意參選桃園立委連日掀波，鍾沛君指出，提到羅智強是因為他今年初曾親口講過，桃園市第6選區是他一度評估參選的選區，邱繼泰打算參選是為難原因之一，質疑羅因此遷戶籍到大安區參選。

鍾沛君指出，訴求很簡單，希望羅智強站出來為黨發聲，杜絕提名酒駕與論文抄襲者參選立委，「捍衛我們的價值」，不能成為國民黨的選情破口，「唯有做到這件事情，才能相信我們跟塔綠班不一樣，否則未來我們有什麼顏面去講林智堅抄襲論文，講谷辣斯涉及酒駕？」

羅智強表示，「我哪有什麼能力去禮讓別人？」也強調每個選區都會評估，不能把他沒有選的所有選區，都當作是羅智強禮讓，沒有那麼厲害，「我現在很辛苦努力拚大安區的立委選舉，繼續努力。」

羅智強表示，反對酒駕與論文抄襲，這不是基本常識嗎？自己很早就是這個立場，沒有改變過。當時遷籍龜山決定參選桃園市長，第一位跳出來支持的市議員就是牛煦庭，他希望牛煦庭進入國會為人民服務，才不考慮選龜山的立委，「怎麼在鍾沛君的口中，變成為了邱繼泰，把戶籍遷回大安？」

2024大選 立委選舉 羅智強 鍾沛君 邱奕勝

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