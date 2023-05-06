高雄左楠立委搶位戰 藍改內參民調提名

高雄左楠選區民進黨立委劉世芳宣布不連任，國民黨未開放初選，改辦內參民調徵召提名，現任議員李眉蓁、陳麗珍及陳玫娟昨登記參選，前立委張顯耀未登記、中央委員孫健萍退選。黨部主委羅世雄說，因地方未達成共識，提名人選回歸黨中央決定，黨中央決議採全民調，未來依民調結果作為提名參考依據。

民進黨部分，高市黨部主委許智善表示，中央選策會已決定針對左楠立委人選採徵召提名，授權高雄市長陳其邁、潘孟安、許立明、王定宇組成協調小組徵詢人選，此項決議待15日中執會定奪。

高市左楠區議員藍多於綠，國民黨下屆有機會奪回立委席次，原有張顯耀、孫健萍、陳玫娟、李眉蓁、陳麗珍等5人爭取提名，黨中央要求昨下午5點前簽同意書及繳交民調作業費，始可納入民調名單。高市黨部表示，李眉蓁、陳麗珍及陳玫娟完成登記。

孫健萍昨宣布退選，張顯耀未登記。孫、張兩人質疑，左楠區提名過程反常，原應列入第二階段公告選區辦黨內初選，後來卻被視第三階段艱困選區不辦初選，內參機制一波三折，不滿協調好的時間被黨中央收回。張顯耀強調，他已準備好了，2024不會缺席。

陳麗珍說，5人意見不一，但她決定到市黨部填寫同意書、繳保證金，「時間逼近，大家沒有時間內耗，相信中央會做出公平公正的處理」。