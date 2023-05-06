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港湖之戰 高嘉瑜、李彥秀互嗆貪得無厭

聯合報／ 記者楊正海林縉明／台北報導
民進黨立委高嘉瑜批評李彥秀是政三代，看到有機可乘才又出來選立委，投機想法讓民眾覺得貪得無厭。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜批評李彥秀是政三代，看到有機可乘才又出來選立委，投機想法讓民眾覺得貪得無厭。本報資料照片

北市內湖、南港區立委選舉，民進黨立委高嘉瑜遭逢國民黨北市議員李彥秀挑戰，高嘉瑜批李是「政三代」，最大問題是議長沒選上後，又改去選立委，連在地服務都還沒做，民眾覺得貪得無厭。李反擊，投機、貪得無厭是民進黨立委批高嘉瑜的話，高也要好好了解民進黨的「政二代」。

高嘉瑜也質疑，新北市長侯友宜則是放著新北不管，插手黨內港湖立委初選，黨務、市政不分，是空洞的草包，也像把台北市長蔣萬安當塑膠；李彥秀原本說身體不好不想選，現在又出來選，讓民眾覺得投機取巧。

李彥秀回擊，管國民黨內的事也管太寬，「好像住在海邊」，過去4年在立法院表現，高嘉瑜被中間選民拋棄、被自己綠營好朋友唾棄、被基層民眾厭棄，被說成是特權委員、關說委員，接下來還有7、8個月，會讓她記憶恢復。

退出港湖區初選的國民黨市議員游淑慧昨天針對赴大同、南士林選區挑戰民進黨市議員王世堅，與市黨部主委黃呂錦茹深談。

游淑慧表示，她們討論了1個半小時，最後仍請主委再給她一周時間思考和請益，也可把她當後援投手。黃呂錦茹表示，她把該選區當做重中之重，希望她能投入，協助布局。

針對高雄市前市長韓國瑜建議游淑慧向王世堅喊出「選不贏就嫁給你」。王世堅指出，「這個好意我理解」，韓國瑜一向是喜歡跟朋友開玩笑，「會開這玩笑，我覺得很好啦，恰到好處」。

台北市議員李彥秀說，投機、貪得無厭，這句話是常聽到民進黨立委批評高嘉瑜的話。本報資料照片
台北市議員李彥秀說，投機、貪得無厭，這句話是常聽到民進黨立委批評高嘉瑜的話。本報資料照片

2024大選 立委選舉 高嘉瑜 李彥秀

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