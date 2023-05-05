游淑慧退港湖初選 思考戰王世堅

國民黨北市議員游淑慧退出港湖立委初選，被點名挑戰大同、南士林區民進黨議員王世堅。游淑慧昨天說，要先了解港湖支持者態度，「也要看王世堅歡不歡迎我？」王世堅昨回，他和游切磋過，她很強、也佩服她，雖是「美女對野獸」，但這美女思緒、口才都很銳利。

游淑慧前晚先在臉書貼出他與高雄市前市長韓國瑜喝下午茶合照，並透露正思考選大同、南士林，也被外界認為韓國瑜有機會當游軍師，再度對決王世堅，上演「相愛相殺」戲碼。

韓國瑜昨出席前議員羅智強音樂會透露，當天喝下午茶要游跟王世堅講一句話「我選不贏你，我就嫁給你」，游回「我有男友了」，他則說「王世堅也有女朋友」；這是開玩笑，但代表政治可以很歡樂、陽光、清廉、貼近民眾，甚至非常簡單，跟學英文先學ABC一樣。

游淑慧表示，過去國民黨評估這區非常難打，但現在換成王世堅，王對南士林不熟，組織扎根沒這麼深，評估國民黨戰這區有一絲勝利曙光。

游淑慧說，何時會決定要不要參選，還要跟黨部主委黃呂錦茹談，並看士林大同區議員是否有更好人選有意願，她可以放在很多地方，不一定要放在一個選區，最主要是看黨怎麼戰略布局。

王世堅（中）表示對自己有信心，不論任何對手都會勇敢面對。記者莊昭文／攝影

王世堅則表示，他對自己有信心，選民有智慧判斷做決定，他被民進黨托負使命參選，不論任何對手，都會勇敢正面面對。

另外，先前找游淑慧、李彥秀坐下來「聊聊」的新北市長侯友宜，因說服游淑慧退出港湖初選，也被民進黨批評是「喬王」。游淑慧昨天說，侯市長只是把她跟李彥秀找來聊聊互動，並講他的想法，沒有硬要她們配合什麼事，她也開玩笑說「如果真要喬，唯一可以喬得動我的，也只有郝前市長。」

王世堅表示，他覺得以副總統賴清德或侯友宜而言，都不應該喬。選區的一些初選、競爭爭執，以他們的層次，不應該、也不會來喬才對，民主就是這麼簡單的規則，大家各憑本事讓選民做裁斷。