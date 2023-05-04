侯友宜跨足北市立委初選 勸退游淑慧

新北市長侯友宜前晚跨足北市，協調國民黨立委初選。北市議員李彥秀、游淑慧原本爭取港湖區立委提名，游淑慧決定退選，成全李彥秀；游昨說，侯友宜是主帥，「在這場選戰中，主帥布局和整體戰略是最重要的」。

國民黨中常會昨天通過新北市第五選區提名洪佳君、新北市第六選區提名林國春、新北市第七選區提名葉元之、新北市第十選區提名林金結、桃園市第二選區提名涂權吉、新竹縣第一選區提名徐欣瑩、新竹市選區提名鄭正鈐、台中市第四選區提名廖偉翔、南投縣第二選區提名游顥、高雄市第二選區提名曹桓榮、台南市第六選區徵召陳以信、高雄市第八選區徵召李明璇，本次共計提名十二個選區。

侯友宜昨被媒體問及協調北市港湖區立委初選一事，他笑而不答；是否擴大協調全台其他選區？侯也僅說「謝謝大家」，隨即快步上車。

游淑慧昨與李彥秀、市黨部主委黃呂錦茹出席記者會，宣布初選停止。游表示，一夜無眠思考，決定「轉念、放下、攜手」，昨早才向黃呂錦茹報告決定。游表示，這幾天侯友宜市長看到港湖初選的新聞，主動約她倆吃便餐，希望坐下來聊聊，侯也聊了很多個人從政的信仰，難得聽到侯聊這麼多，才發現所謂「為治者不在多言，顧力行何如耳」。

【記者蔡晉宇、林銘翰、林縉明／台北報導】國民黨港湖立委初選雙姝之爭落幕。民進黨立委高嘉瑜說，此事證明游淑慧再怎麼努力，仍比不上家大業大、三代從政的李彥秀，建議游回家唱「太委屈」。

民進黨二○二四年大選提名作業，進入第二階段立委徵召。策略小組前天開會討論後，昨天啟動由各地方黨部主委推薦合適的徵召區立委人選程序，其中又以台北市立委選區最受關注，僑委會副委員長阮昭雄被視為能靈活運用的刺客。

此外，時代力量黨主席王婉諭說，時力已在官網與粉絲專頁提供立委選舉資訊，即日起自五月卅一日止，接受社會大眾報名，預計五月底公布第一波區域立委提名資訊。