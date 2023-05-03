不怕綠到出汁拓票難！藍今徵召李明璇 美女刺客回鄉選立委

國民黨中常會今天下午將宣布徵召發言人李明璇投入高雄前鎮、小港、旗津區立委，這一區是綠營優勢區，被形容是綠到出汁，李明璇將對上拚三連霸的民進黨立委賴瑞隆，賴問政表現不俗，李明璇有爆發力，將有一番廝殺。

賴瑞隆是新潮流在高雄要角之一，身兼民進黨中央評議委員會主任委員，他形象不錯，基層服務扎實，加上前鎮、小港、旗津選區是深綠板塊，地方看好賴瑞隆也許有機會拚高雄8席立委最高票，賴也被綠營視為有機會備戰下一屆高雄市長的強棒。

賴瑞隆尋求立委三連霸，如今藍營人選出爐，李明璇擅長打空戰，對上賴瑞隆堅強的陸軍組織，雙方交鋒精采可期。

前鎮、小港、旗津區域立委選區，對藍營來說是艱困選區，現任市議員陳麗娜沒意願再戰立委，國民黨秘書長黃健庭日前曾到高雄協調，陳麗娜說，若李明璇有意願投入前鎮小港選區，她一定幫忙輔選，支持有勇氣的年輕人。

李明璇有全國知名度，不只高雄，新北市、台北市等立委選戰布局，都曾被提起。李明璇說，她思考的是如何將戰力極大化，她身為黨發言人，尊重黨中央對全國選區的安排，全國艱困選區不少，她想法是「我一定去沒人要去的艱困選區」，挑戰那個愈不可能的選區，來集結眾人力量去創造可能！