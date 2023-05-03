于美人「委屈和平說」惹議！苦苓舉1例痛批：屈辱後 還是得面對戰爭

媒體人于美人日前宣布，將以無黨籍參選台北市第五選區（中正、萬華）立委。她於4月27日深夜在臉書發文談及前總統馬英九訪問中國大陸是一趟「和平之旅」，並稱「不管他是再怎麼委屈的和平，他就是和平」，引發各界討論。隔天4月28日下午于美人又發文，稱「和平」是高貴的詞，也是她的核心價值，更是可以讓大家團結一心的魔法力量，引發作家苦苓批評，「到底是誰不要和平」、「自以為站在道德的制高點，殊不知自己已經成為邪惡的幫兇」。

苦苓2日晚間在臉書以「到底是誰不要和平？」為題，發長文表示很多人以為「戰爭」與「和平」是兩個可以自由選擇的項目，然而他贊成于北辰將軍的說法，「戰爭與和平，從來就不是選項」。他認為這世上沒有人不愛和平，「但請問八年對日抗戰，是因為中國人不愛和平嗎？」、「請問八二三炮戰，是因為金門人不愛和平嗎？」、「請問俄烏戰爭，是因為烏克蘭人不愛和平嗎？」。

苦苓強調和平不是天上掉下來的，也不是任何人可以贈予的禮物，得到和平的方式只有兩種：

第一、你夠強，敵人打不過你，或者打你的代價太大，所以不敢發動戰爭。 第二、你求和，不在乎被屈辱、被奴役，你投降了敵人自然不須要戰爭。

苦苓直言古今中外的歷史上，從來沒有哪一個國家，是靠著曲意承歡、卸除武裝、自我矮化，然後依賴對方的「慈悲心」而得到和平。從歷史來看，人民可以選擇的，永遠不會是戰爭或和平，而是尊嚴或屈辱、民主或專制、自由或奴役，「我當然、絕對、永遠都選前者，那你呢」？

苦苓再以二次大戰為例，提到英國人沒有為了「追求和平」而放棄對抗納粹侵略，最終在和盟國的協力奮戰之下，保住了他們的國土、人民和可貴的生活方式。他一併引用英國首相邱吉爾的話，「在戰爭面前，你選擇了屈辱；當屈辱之後，你還是得面對戰爭」，認為當今在台灣自認為追求和平、卻反對強化台灣戰力的人，其實就是在選擇屈辱，「他們不譴責加害者粗暴，反而責怪自保者挑釁；他們自以為站在道德的制高點，殊不知自己已經成為邪惡的幫兇」。

最後，苦苓用一段話揭開「和平」的假面具，「可怕的不是暴力，可怕的是習慣了暴力，而且因為自己的怯懦，努力為施暴者開脫」，呼籲大家務必唾棄這種人。