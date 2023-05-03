初選送蘋果蠻牛 藍北市大安區3強舌戰

國民黨大安區初選5月10日起3天民調，國安會前副秘書長楊永明昨天點名對手送蠻牛跟蘋果是否合適？總統府前副秘書長羅智強回應，蘋果一顆低於30元沒違反選罷法；議員鍾沛君也說，蠻牛是廠商送她和團隊喝，借花獻佛將瓶身有打印「非賣品」的能量飲，與里民分享。

民調倒數，大安區初選愈打愈激烈，楊永明說，太多議員落跑去選立委，台北市最終可能少掉7席議員，「許多人去年參選喊『革新議會』口號，結果還沒改革完就離開議會，可能造成選民負面觀感。」

楊也質疑，他昨天送車剛好遇到鍾沛君、羅智強的團隊都發送蘋果、蠻牛飲料等非競選宣傳禮品，送這些東西是否適合？

前台北市議員羅智強。本報資料照

台北巿議員鍾沛君。記者林麗玉／攝影

羅智強回應，鍾沛君送蠻牛，因此他想說不妨送里民一顆蘋果表心意，謝謝楊的意見，今天開始不會再發蘋果；鍾沛君也強調，蠻牛原本是廠商送給她的，里民反應中午吃完飯下午想睡，所以借花獻佛將瓶身有打印「非賣品」的能量飲，與里民分享。

另外，台北市長蔣萬安前天公開行程視察「廣慈博愛園區」，現場卻僅有投入松信立法委員選戰的國民黨議員徐巧芯出席，引發其他藍綠議員不滿，質疑蔣市府勞動節當日行程，連假前下班後才寄通知，絕大多數議員都不知，「現場只有1位議員都不覺得怪？」台北市政府回應，會精進討論相關流程。

民進黨議員許淑華批評，秘書處是在勞動節連假前一日下午19時35分，才發行程通知各議員辦公室，市政府太晚寄email導致議員權益受損，建議市府公開行程應盡到確實告知，避免讓大家覺得蔣萬安只是「政治傀儡」。

市政府回應，未來如何完善相關流程，後續會由秘書長主持跨局處會議，精進檢討。