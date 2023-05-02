國民黨桃園市立委第1、5選區 協調未果將民調

中國國民黨桃園市黨部今天表示，桃園市立委第1選區將在5月7日至9日民調，10日公布結果；桃園市立委第5選區則在5月28日至30日民調，31日公布結果。

桃園市立委第1選區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）現任立委是民進黨籍鄭運鵬，桃園市立委第5選區（平鎮區、龍潭區）現任立委則是國民黨籍呂玉玲。

市黨部向中央社表示，國民黨在桃園市立委第1選區有桃園市議員牛煦庭和21全黨代表、桃園市議員陳美梅的胞弟陳文吉登記參選，預計5月7、8、9日民調，10日公布結果。此外，桃園市議員詹江村也喊話要脫黨參選。

市黨部表示，桃園市立委第5選區除了呂玉玲要拚連任，桃園市議員黃敬平、舒翠玲也登記參選，3人今天上午到市黨部協調未果，將在5月28、29、30日進行民調，31日公布結果；其餘民調細節將再行公布。