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國民黨中市立委5選區初選 沈智慧、黃健豪同意全民調

中央社／ 台中2日電
國民黨台中市立委第5選區初選有前立委沈智慧、台中市議員黃健豪登記，台中市黨部今天指出，經進行二次協調後，2人都同意採全民調方式決定參選人。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市立委第5選區初選有前立委沈智慧、台中市議員黃健豪登記，台中市黨部今天指出，經進行二次協調後，2人都同意採全民調方式決定參選人。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市立委第5選區初選有前立委沈智慧、台中市議員黃健豪登記，台中市黨部今天指出，經進行二次協調後，2人都同意採全民調方式決定參選人。

台中市第5選區（北屯、北區）現任立委是民進黨籍的莊競程，民進黨台中市黨部辦理初選登記日前截止，只有莊競程1人登記，預料可望順利獲提名參選。

至於國民黨方面，台中市第5選區有沈智慧、黃健豪登記初選，國民黨台中市黨部於4月25日邀集2人進行第一次協調，當天經過3個小時協調，仍未達成共識。

國民黨台中市黨部主委顏文正告訴中央社記者，今天再度徵詢沈智慧與黃健豪意見後，2人都同意採全民調方式決定參選人，但不採取黨員投票，因擔心黨員投票容易造成短兵相接情況，而全民調將於5月14日到16日等3天進行，2人也都表達會無條件支持最後勝出人選。

至於國民黨立委第6選區（中、西、東、南區）無人登記初選，市黨部表示，目前正由黨中央進行徵詢適合人選中，包括名嘴黃暐瀚等人都在徵詢之列。

2024大選 立委選舉

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