快訊

影／「行人地獄」路人發怒 OL走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

台積電指漲電價衝擊獲利 台電炸鍋：獲補助應多繳稅

台東立委藍營誰選？黨本周取共識 張國洲：要選就要贏

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
張國洲（左）、賴坤成二人私交不錯，可能將分別代表藍綠二黨參選台東立委選舉。記者卜敏正／攝影
張國洲（左）、賴坤成二人私交不錯，可能將分別代表藍綠二黨參選台東立委選舉。記者卜敏正／攝影

台東區域立委民進黨初選揭曉，賴坤成將代表黨參選立委；國民黨部分至今未定案，台東縣黨部現仍鎖定台東市前市長、現任議員張國洲，但張相對低調、遲未表態，親張友人指出，張應是在等黨協商地方團結、確認共識。

國民黨台東縣黨部表示，張國洲的確是枱面上，面對賴坤成有勝選機會人選，上周因為縣長饒慶鈴、主委吳秀華相繼出訪，吳近日將和饒等人開會，取得黨內最大共識後，與張確認後報黨中央通過。

記者昨去電張國洲，張低調表示「這是很大挑戰」，過去參選7次選舉從來沒有輸，這一次之所以不斷考慮，當然是希望「即然出馬、一定要贏」，近期會做最後決定。

親張友人指出，張國洲最在意的是「人和」，更不願意因參選引起黨內不必要的爭端，參選前題還是必須獲黨內共識，若黨內無法團結，很難打贏這一仗。

他說，國民黨目前資源比起民進黨明顯不足，台東縣各鄉鎮遼闊、距離又遠，雖然一半人口在台東市，但短時間內要跑完另15鄉鎮，不僅需要黨支持，更需要國民黨在各鄉鎮市的人脈，唯有全黨團結，共同爭取縣民認同，才能幫國民黨拿回已失去十幾年的立委席次。

2024大選 立委選舉

延伸閱讀

台東新教育處長蔡美瑤：打造校園為孩子喜歡學習環境

民進黨台東立委初選 賴坤成擊退現任劉櫂豪

台東市歷史建築修復啟用 藍綠拚立委3人同框

台東市長官舍建築群完工 藍綠3立委參選人同席觀禮

相關新聞

送里民蘋果、蠻牛遭質疑 鍾沛君、羅智強澄清

國民黨大安區立委初選競爭激烈，參選人之一國安會前副秘書長楊永明今天表示，他在送車發現對手台北市議員鍾沛君、總統府前發言人...

港湖之爭開打 游淑慧曝持高嘉瑜關說資料：可以唱歌回答

國民黨港湖立委初選民調倒數5天，雙姝之爭持續交鋒。議員游淑慧今天再度批評李彥秀，當年高嘉瑜擔任市議員時有涉及關說案，李彥...

耳語顏寬恒涉助理費藍換人？ 台中市黨部駁：全力挺阿寬

國民黨前立委顏寬恒今接受節目專訪，他說，檢方起訴他與太太偽造文書等罪嫌，「時間都算好了」。近日地方上也傳出「耳語」，指顏...

港湖大戰 李明賢輔選李彥秀酸高嘉瑜：不需只會唱歌的人

國民黨港湖立委初選民調倒數5天，議員李彥秀今天由李明賢陪同到湖光市場掃街；游淑慧則到內湖737巷拜票送康乃馨。李彥秀表示...

台東立委藍營誰選？黨本周取共識 張國洲：要選就要贏

台東區域立委民進黨初選揭曉，賴坤成將代表黨參選立委；國民黨部分至今未定案，台東縣黨部現仍鎖定台東市前市長、現任議員張國洲...

北市港湖藍委初選／李彥秀立院開記者會 游淑慧批作秀

國民黨北市港湖立委初選雙姝之爭，爭取提名的議員李彥秀昨天到立法院國民黨團召開勞動權益記者會，遭對手議員游淑慧質疑，把立院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦