台東立委藍營誰選？黨本周取共識 張國洲：要選就要贏

台東區域立委民進黨初選揭曉，賴坤成將代表黨參選立委；國民黨部分至今未定案，台東縣黨部現仍鎖定台東市前市長、現任議員張國洲，但張相對低調、遲未表態，親張友人指出，張應是在等黨協商地方團結、確認共識。

國民黨台東縣黨部表示，張國洲的確是枱面上，面對賴坤成有勝選機會人選，上周因為縣長饒慶鈴、主委吳秀華相繼出訪，吳近日將和饒等人開會，取得黨內最大共識後，與張確認後報黨中央通過。

記者昨去電張國洲，張低調表示「這是很大挑戰」，過去參選7次選舉從來沒有輸，這一次之所以不斷考慮，當然是希望「即然出馬、一定要贏」，近期會做最後決定。

親張友人指出，張國洲最在意的是「人和」，更不願意因參選引起黨內不必要的爭端，參選前題還是必須獲黨內共識，若黨內無法團結，很難打贏這一仗。

他說，國民黨目前資源比起民進黨明顯不足，台東縣各鄉鎮遼闊、距離又遠，雖然一半人口在台東市，但短時間內要跑完另15鄉鎮，不僅需要黨支持，更需要國民黨在各鄉鎮市的人脈，唯有全黨團結，共同爭取縣民認同，才能幫國民黨拿回已失去十幾年的立委席次。