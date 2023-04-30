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江肇國獲他力挺接棒：再為台拚搏 賴清德：感謝黃國書

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會成立大會今天成立， 中六立委黃國書（左二）當宣布交棒給立委參選人江肇國（中），他並全力支持。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會成立大會今天成立， 中六立委黃國書（左二）當宣布交棒給立委參選人江肇國（中），他並全力支持。記者劉柏均／攝影

台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立。市議員江肇國今年將代表民進黨、接棒立委黃國書，挑戰台中第六選區立委席次。江肇國提到，很榮幸、很感謝有這個機會，跟著國書委員腳步，再為台灣拚搏；副總統賴清德也感謝黃國書的寬宏大量與負責任，全心全力支持民進黨、立委交棒江肇國。

江肇國說，這此大選，拚的是國家安全，是經濟民生，台灣是台灣、中國是中國，要走堅持自由民主的路，信賴台灣、信賴蔡總統過去的路線、信賴自己的選擇。

賴清德說，感謝黃國書，非常寬宏大量，也非常負責任，民進黨選舉他都全力支持，這次也是全心全力，要把立委位置交棒江肇國，請大家掌聲、稱讚黃國書。

賴清德也提到，江肇國表現在台中深受肯定，請大家多關心肇國，一定要當選，江肇國若當選，台中就全壘打。

立法院副院長蔡其昌指出，台灣不能輸，若輸了，台灣就會失去數十年來，一路打拚的自由民主人權，賴清德從基層出身，有很好的行政能力，真正會顧及所有基層台灣人，拜託大家，讓賴清德當台灣新總統，也讓台中立委全壘打，讓民進黨立法院過半。

立委張廖萬堅說，2024年很關鍵，大家一定要團結，外面還在宣傳，若民進黨當選就會戰爭，但台灣歷經李登輝、陳水扁及蔡英文總統時代，相較馬英九任內沒有實現的口號，台灣各方面進步，也讓全世界看見台灣，不要被中國嚇到，再次加油，支持賴清德。

立委何欣純則提到，台灣人要的和平，不是委屈的和平，要富強繁榮的台灣，就是讓台灣人民安居樂業，為台灣一起拚、一起贏；拜託大家，一起為台灣，同心來加油。

台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立，副總統賴清德(中)、立法院副院長蔡其昌(左4)、民進黨台中立委皆出席大會記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立，副總統賴清德(中)、立法院副院長蔡其昌(左4)、民進黨台中立委皆出席大會記者劉柏均／攝影
立委張廖萬堅說，外在宣傳，若民進黨當選就會戰爭，呼籲民眾不要被中國嚇到，再次加油，支持賴清德。記者劉柏均／攝影
立委張廖萬堅說，外在宣傳，若民進黨當選就會戰爭，呼籲民眾不要被中國嚇到，再次加油，支持賴清德。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌指出，賴清德從基層出身，有很好的行政能力，真正會顧及所有基層台灣人。記者劉柏均／攝影
立法院副院長蔡其昌指出，賴清德從基層出身，有很好的行政能力，真正會顧及所有基層台灣人。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立，副總統賴清德出席成立大會。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立，副總統賴清德出席成立大會。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立，副總統賴清德(中)、立法院副院長蔡其昌(左1)、總統府資政沈國榮(右1)皆出席大會。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會今正式成立，副總統賴清德(中)、立法院副院長蔡其昌(左1)、總統府資政沈國榮(右1)皆出席大會。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會成立大會今天成立， 中六立委黃國書（左二）當宣布交棒給立委參選人江肇國（中），他並全力支持。記者劉柏均／攝影
台中市信賴台灣之友會暨聯合後援會成立大會今天成立， 中六立委黃國書（左二）當宣布交棒給立委參選人江肇國（中），他並全力支持。記者劉柏均／攝影
立委何欣純則提到，台灣人要的和平，不是委屈的和平，要富強繁榮的台灣，就是讓台灣人民安居樂業，為台灣一起拚、一起贏。記者劉柏均／攝影
立委何欣純則提到，台灣人要的和平，不是委屈的和平，要富強繁榮的台灣，就是讓台灣人民安居樂業，為台灣一起拚、一起贏。記者劉柏均／攝影

2024大選 立委選舉 江肇國 黃國書 賴清德 民進黨

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