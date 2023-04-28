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誰對戰王世堅會有勝算？ 藍議員提1戰績：「他」形象完全不同

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員王世堅。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員王世堅。 圖／聯合報系資料照片

民進黨立委黨內初選「堅偉之戰」落幕，台北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉。對此，國民黨台北市議員張斯綱表示，假設要跟王世堅對戰，一定要找跟他市場完全不一樣的人，像是2008年此區勝選的周守訓，當時就贏得許多婆婆媽媽的支持。

張斯綱日前在節目《線上面對面》中提到，假設要跟王世堅對戰，一定要找跟他市場完全不一樣的人，因為如果跟他走一樣的市場，基本上很難跟他競爭，「王世堅對當地選民來說，是一個非常熟悉的老品牌，所以要找一個跟他不一樣的人，讓大家覺得我選他，跟我過去的立場也沒有太多違背」。

張斯綱坦言或許可以找有相當戰力的女生，「但這邊說的戰力並不是跟他吵架的那種戰力，因為跟王世堅吵架，基本上占不了太多的便宜」。張斯綱強調一定要找形象完全不同、走不同市場的人，「大家會覺得投給他，也不會對王世堅造成什麼傷害，說不定會有異軍突起的奇兵效果，不能跟王世堅硬碰硬」。

周守訓（圖）曾擊敗王世堅。 圖／聯合報系資料照片
周守訓（圖）曾擊敗王世堅。 圖／聯合報系資料照片

張斯綱舉例像是2008年此區勝選的周守訓，十幾年的時間，國民黨在這邊只贏過一次，就是周守訓，因為大環境加上馬英九，帶動整個選票。張斯綱指出周守訓的形象就跟王世堅完全不一樣，周守訓是走溫文儒雅、長得又帥，又會唱歌，而且口條又很好，「形象完全不一樣，拿到很多婆婆媽媽的票，所以你去戰王世堅，不能按照他的邏輯走，你要用跟他相反的邏輯走」。

2024大選 立委選舉 王世堅

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