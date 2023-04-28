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初選敗給王世堅傳轉戰不分區 何志偉：真的想太多了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委何志偉黨內初選敗給市議員王世堅，無緣尋求連任，近期傳出可能轉戰不分區，何志偉今天表示，真的想太多了，請不要再消費他。本報資料照片
民進黨立委何志偉黨內初選敗給市議員王世堅，無緣尋求連任，近期傳出可能轉戰不分區，何志偉今天表示，真的想太多了，請不要再消費他。本報資料照片

民進黨立委何志偉黨內初選落敗，無緣尋求連任，近期黨內傳出何志偉可能轉戰不分區立委的傳聞。何志偉今天中午透過臉書表示，謝謝大家關心他的下一步，有人放話他將爭取不分區，或者其他職務，那就真的是想太多了。

針對自己的下一步，何志偉表示，沒有規劃、也不考慮不分區或其他職務，就像他對選民的承諾，即使立委任期結束，會繼續服務。

何志偉表示，他是現任立委，會遵守對選民的承諾，遵守誠信，用心服務，專心問政，將任期做好做滿，並且全力輔選賴清德總統候選人，延續民進黨的執政以及國會過半。

對於初選結果，何志偉說，這是社會給他的教育，會好好反省與學習，請不要再消費他。他不是放話者勝選的捷徑。

2024大選 立委選舉 王世堅 何志偉

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