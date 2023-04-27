于美人無黨籍選中正萬華立委 郭正亮曝1結局：「她」穩當選了

媒體人于美人日前宣布，將以無黨籍參選台北市第五選區（中正、萬華）立委。對此，前立委郭正亮表示，國民黨可能直接不提名，讓給于美人選，畢竟以目前態勢來看，于美人拿到的選票大部分是中間跟偏藍，這樣民進黨的吳沛憶穩當選。

郭正亮昨（26）日在節目《綠也掀桌》分析台北市立委選情，指出要贏王世堅只有一種極端邏輯，就是何志偉跟王世堅真的鬧翻了，然後國民黨禮讓不提名，讓何志偉用無黨籍參選，主持人李珮瑄直呼，「這個太難了」。 民進黨議員吳沛憶。 圖／聯合報系資料照片

郭正亮接著提到中正萬華區的部分，國民黨也可以直接讓于美人選，國民黨就不要提名，邏輯上都是有可能的。郭正亮透露以目前態勢來看，假設于美人也選、國民黨也參選，再加上吳沛憶，「吳沛憶差不多穩當選了」。李珮瑄說道，「那吳沛憶可以開香檳了？」郭正亮同意並解釋，「對，因為于美人拿到的票大部分是中間跟偏藍」。

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