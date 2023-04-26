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「詐領出席費」疑雲纏身？議員許淑華好感度腰斬遭徐巧芯反超

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徐巧芯（左）、許淑華（右）。 圖／聯合報系資料照片
徐巧芯（左）、許淑華（右）。 圖／聯合報系資料照片

文/陳宣懿

國民黨台北市松山、信義區立委初選剛落幕，台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰成功，正式對上民進黨提名的同區議員許淑華。徐巧芯初選勝出後，馬上公布「許淑華相簿」，指台北市議會每個禮拜三大會，許淑華幾乎全數缺席，出席率僅11%，「詐領出席費的薪水小偷正是許淑華」，而許淑華反嗆，歡迎徐巧芯去檢舉。徐巧芯今（24）日再指出，手上還有2個案子與許淑華相關，不急揭露，「因為沒想讓她有知名度」。

「許淑華須跟民眾解釋開會不在」 徐巧芯：手上還有2個案子與她相關

徐巧芯24日接受節目「嗆新聞」專訪表示，當時鎖定許淑華的原因在於，知道許淑華每週三會去開民進黨中常會，所以人不在議會大樓的機會非常高，且她出席率低到每週都不在，如果一次不在會有很多理由，「如果連續3年、30幾次都不在，就很難說妳到底去哪，這必須要跟民眾解釋」。

許淑華未開會卻領到出席費！網友曝1案件分析：就是貪污

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/04/10～2023/04/23）統計調查，近期引發熱烈討論話題的徐巧芯與許淑華，兩人近兩週的網路好感度皆下降，但徐巧芯（好感度：0.98->0.78）從原本上一週落後，到近一週領先許淑華（好感度：1.04->0.41）。近期許淑華捲入「詐領出席費」疑雲，PTT有網友發文表示，許淑華越解釋漏洞越多。他指出，前幾天有一位新竹縣新埔鎮民代表范振葵一審判決結果出爐，被判詐領出席費，貪污罪成立。網友認為此案跟許淑華是類似的案例。

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image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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新埔鎮代涉貪被判刑 網友：跟許淑華是類似的案例

新竹縣新埔鎮民代表范振葵提前一天簽到，沒去開會卻領了出席費兩千多元，然後跑去做選民服務，參加選民的告別式。而許淑華自己說簽到後，沒去開會，跑去做選民服務或是參加民進黨下午的中常會會議很正常。網友表示，台北市議會開會時間是下午兩點，民進黨中常會開會時間是1點半，許淑華提前一個小時簽到，不開會卻領出席費。對此，不少PTT網友在貼文下方留言，「一個人贓俱獲證據確鑿的概念」、「要說貪污 也要有檢察官帶種敢起訴啦」。

image source：PTT

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