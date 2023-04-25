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民進黨台南立委初選 民調前雙姝仍激烈交鋒

中央社／ 台南25日電

民進黨台南市立委第1選區黨內初選，現任立委賴惠員今天報警指服務處機密資料遭竊，並質疑對手郭貞慧競選經費與光電利益有關，郭貞慧陣營要求賴惠員提出證據，否則應退選。

民進黨中央黨部今天上午公布，台南市立委第1選區黨內初選民調作業將在今晚進行，2名參選人今天依然激烈交鋒。

賴惠員報警稱服務處機密資料遭竊，新營警分局長顏勤峰上午親率科技偵查隊等相關人員前往暸解狀況，將依賴惠員服務處提供的資料比對分析。

賴惠員表示，上週邀請前總統陳水扁到服務處加油打氣，並錄製拉票錄音檔，沒想到有人以「阿扁仿真人錄音賴版」的電腦畫面，在網路上質疑錄音是假的，而「阿扁仿真人錄音賴版」的電腦畫面僅服務處電腦才有，質疑有人聘用徵信社或電腦駭客竊取機密資料。

賴惠員還說，有可靠的消息來源指出，郭貞慧鉅額競選經費來源，與和光電產業關係密切的前民進黨中執委郭再欽有關。

郭貞慧的丈夫李退之接受媒體聯訪回應，賴惠員服務處遭竊事件與郭貞慧競選辦公室完全無關，且郭貞慧競選經費從沒向拿郭再欽一毛錢，賴惠員如果拿不出證據，就應該主動退出初選。

李退之說，賴惠員自從被郭貞慧團隊揭發涉及賄選、光電爭議及相關不當利益等情況，只會潑髒水，從未正面回答問題。

郭貞慧原訂今天下午要由台北市議員王世堅陪同掃街拜票，但王世堅最後並未到場，僅透過電話向郭貞慧加油打氣。

郭貞慧陣營透過新聞稿指出，據悉王世堅原本車票都已買好，但卻收到賴惠員「耘非凡的有力鄰居」打電話施壓，不得不取消行程，郭貞慧團隊從未企圖干涉賴惠員找誰背書站台，但幫郭貞慧站台的人，一定會接到賴惠員關切電話，郭貞慧只能保持初心，相信選民會支持善良力量出線。

賴惠員服務處傍晚發布聲明指出，黨內初選已屆尾聲，此時唯一可以做的是固守自己的支持者，口水、抹黑、栽贓、扭曲可以停止了，再來就是團結，一致對外，迎接國民黨對手更艱鉅的挑戰。

台南市6個立委選區現任立委皆為民進黨籍，共有7人登記參加下屆立委選舉黨內初選，僅第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）有2人登記，其他選區都只有現任立委同額競選。

2024大選 立委選舉

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