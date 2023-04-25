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薪水小偷開戰！徐巧芯公開「許淑華相簿」 大會缺席時間一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨議員徐巧芯22日在台北市第7選區（信義、南松山）立委初選勝出後，隨即舉辦記者會，揭露許淑華自2020年10月起，為開民進黨會議，幾乎連續三年都缺席議會的每周三大會，質疑許淑華是「薪水小偷」。聯合報系資料照片
國民黨議員徐巧芯22日在台北市第7選區（信義、南松山）立委初選勝出後，隨即舉辦記者會，揭露許淑華自2020年10月起，為開民進黨會議，幾乎連續三年都缺席議會的每周三大會，質疑許淑華是「薪水小偷」。聯合報系資料照片

台北市議員徐巧芯22日在國民黨北市第7選區（信義、南松山）立委初選勝出後，隨即舉辦記者會，揭露民進黨議員許淑華自2020年10月起，為開民進黨會議，幾乎連續三年都缺席議會的每周三大會，質疑許淑華是「薪水小偷」。徐巧芯同時也在PTT發文貼出「許淑華相簿」，公開許淑華缺席的「空座位」影像，表示「歡迎大家自行下載。」

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）22日確定由徐巧芯出線，對戰民進黨議員許淑華。初選勝出後，徐巧芯立即兌現承諾，除舉辦記者會，也在PTT上發文，公布過去宣稱握有的許淑華相關事證相簿

該相簿共有9張照片、23支影片，都是徐巧芯從自己座位拍下的許淑華「空座位」照，以及當日大會召開時間，清楚紀錄2020年10月至2023年間許淑華大會缺席狀況，並在貼文質問許淑華「所以你是不是大會都曠職嘛，一句話？底下哪一個（大會）有到？倒是說說？」

根據徐巧芯貼出的許淑華缺席紀錄，2020年10月至2021年的18次大會中，有13次缺席、3次「來一下就走了」；2022年12次大會中，則缺席8次、遲到2次；今年的三場大會，也僅在4月13日出席1次，出席率只有11％至16％，打臉許淑華2021年12月3日在臉書貼文底下向網友承諾「我會認真上班」的留言。

徐巧芯貼出許淑華缺席大會的紀錄，打臉許淑華2021年12月3日在臉書貼文底下向網友承諾「我會認真上班」的留言。圖／徐巧芯提供
徐巧芯貼出許淑華缺席大會的紀錄，打臉許淑華2021年12月3日在臉書貼文底下向網友承諾「我會認真上班」的留言。圖／徐巧芯提供

許淑華回應 為選民服務幾乎是我的日常

針對徐巧芯「薪水小偷」的質疑，許淑華22日晚間立即在臉書貼出一張週三的行程截圖，說「緊湊地為選民服務幾乎是我的日常」，反擊「芯水小偷」早就是徐巧芯的專屬頭銜。

許淑華23日受訪表示，周三的大會簽到，議員如果對下午議案沒意見就可回選區服務，酸徐巧芯「可能只當4年議員，還搞不清楚議會程序。」並於今日出席教育委員會時再度澄清，2021年12月29日她有針對觀傳局台北燈會預算問題進議會質詢，反控徐巧芯在2022年4月13日議會大會，疑似「有簽到卻未出席」。

對此，徐巧芯則在臉書貼上照片證明當天自己有出席，諷刺許淑華「翻車翻太快了吧。」

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