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國民黨基隆市立委初選 5/11至5/13民調決定人選

中央社／ 基隆24日電

中國國民黨基隆市立委初選共有基隆市議員林沛祥、何淑萍登記，市黨部今天邀請2人召開協調會，會中達成共識，將在5月11日至13日進行民調，決定出線人選。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受媒體聯訪表示，經協調後，國民黨基隆市立委提名採取全民調決定人選，市黨部將於5月11日、5月12日和5月13日請2家民調公司進行民調，預計5月15日公布民調結果，5月20日前完成提名作業。

林沛祥表示，最近跑基層時，看到民眾很早出門上班，趕著搭國道客運，大家都想著能準時打卡上班，未來若有機會進入立法院服務，交通議題會是他的重點，而基隆市的交通，絕大的層面不能只靠基隆市政府，必須與中央政府合作，才能澈底解決問題。

何淑萍說，基隆市最重要議題在於交通，若有機會進入立法院，包含國道客運路網的建立、駕駛員的補充和落實基隆捷運規劃期程，都會是她的問政重點，另外，基隆市目前沒有設立醫學中心，她也會極力爭取，提升醫療品質照顧市民，至於觀光部分，她會全力推動讓基隆港成為郵輪「跳島基地」，擴大基隆港優勢。

至於民主進步黨基隆市立委初選民調，經抽籤後，將於今天晚間舉行，共有基隆市議員張之豪、鄭文婷及張秉鈞3人角逐，爭取黨內提名。

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