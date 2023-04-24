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民進黨台南立委1選區初選激戰 民調決勝負

中央社／ 台南24日電

民進黨區域立委黨內初選，分在第2組的選區今天起進行民調，台南僅第1選區有前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧登記挑戰現任立委賴惠員，雙方陣營激烈交鋒，結果將在本週揭曉。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉告訴中央社記者，分在第2組的選區將從今天起至30日進行民調作業，中央黨部每天上午10時抽出當日執行民調的選區，並於當晚進行電話民調，隔日上午由中央黨部公布結果，所有作業都由中央黨部執行。

張孟暉指出，台南市6個立委選區現任立委都是民進黨籍，僅第1選區（新營、柳營、鹽水、白河、後壁、東山、學甲、將軍、北門、六甲、下營）有2人登記，其餘選區都只有現任立委同額競選。

賴惠員與郭貞慧雙方陣營針對各項議題激烈攻防交鋒，兩人先後向中央黨部檢舉對方違反黨內初選規定，並揚言提告，其中賴惠員已向台南地檢署遞狀控告郭貞慧違反選罷法。

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