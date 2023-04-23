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徐巧芯對戰許淑華誰勝算大？ 吳子嘉曝民調：「她」贏很多

聯合新聞網／ 綜合報導
徐巧芯（左）、許淑華（右）。 圖／聯合報系資料照片
徐巧芯（左）、許淑華（右）。 圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市松山、信義區立委初選昨（22）日落幕，台北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰，將迎戰民進黨提名的同區議員許淑華。至於徐巧芯和許淑華誰的勝算大？媒體人吳子嘉指出，自己曾經做過兩人的對比民調，徐巧芯「贏很多」。

吳子嘉昨日在節目《董事長開講》中提到，他的老家在捷運永春站的富台里，也就是以前的富台新村，他有陪徐巧芯回去街訪，發現富台的兄弟們通通投給徐巧芯。吳子嘉直言很奇怪，「因為照理講，費鴻泰在那邊應該是經營很久了」。

至於徐巧芯對戰許淑華誰有勝算？吳子嘉透露自己有做過兩人的對比民調，發現「徐巧芯贏很多」，但許淑華在選議員時，長期在這個地區位居藍綠第一，算是相當厲害，而且上次和費鴻泰的立委之戰差距也不大，可說相當不容易，也可能和總統蔡英文當時拿下817萬票有關係。

2024大選 立委選舉 徐巧芯 許淑華 費鴻泰 吳子嘉

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