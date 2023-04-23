2024立院攻防／藍軍心不穩 綠搶攻爭議法案

二○二四大選藍綠備戰心情大不同，國民黨總統人選尚未出爐，藍委「人心浮動」，且部分立委忙初選，較「無心」立法院議事攻防；民進黨總統參選人賴清德則早已開啟選戰模式，綠委配合府院黨黨團作戰節奏，趁藍營內亂之際，積極清理立院戰場，力拚爭議法案在這會期三讀。

藍營「母雞」難產，日前國民黨團幹部會議中多位幹部抱怨，「情勢已這麼清楚」，黨中央還不趕快徵召，真的不懂黨高層在想什麼。有藍委私下表示，黨主席朱立倫掌握立委提名權，藍委對遲遲不徵召也不敢公然開砲，而部分立委正忙初選，也無暇顧及立院議事，黨團內瀰漫一股不知為何而戰、為誰而戰的氣氛。

藍營人士舉例，日前立院交通委員會邀ＮＣＣ主委陳耀祥報告，藍委一早到場抗議，陳報告前一天，黨團發布動員令，但憂心若動員全部立委，最後沒到齊恐被作文章，後來動員對象黨限定黨團幹部、不分區及交委會立委，但最終還是有人缺席。

另一案例是，立院將處理「公視法」，過去黨團的立場就是要力擋，現在明知綠營準備強渡關山，黨內卻一片靜悄悄，令人不解。

綠營方面，賴清德已展開選戰模式，在國會攻防上，民進黨行政立法溝通順暢，又碰上藍營「軍心不穩」，趕在下半年「選舉會期」來臨前，力拚爭議法案在這會期三讀。

民進黨團總召柯建銘說，早在這會期開議前，行政立法就有高度共識，要推動「排黑條款」、行政院各部會組改案、公視法、再生醫療雙法，以及攸關反詐騙及掃黑的刑法、洗錢防制法、組織犯罪條例等。

柯建銘說，民進黨設定要推動的法案，行政立法至少會有三次溝通討論，行政院送案前、草案送到立院後，以及朝野黨團協商前。通常由行政院副院長鄭文燦或各部會首長，直接與他及黨團幹部密切討論，形成高度共識，因此推動修法或議事攻防都很順暢。