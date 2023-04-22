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時力首波區域立委1個月內提出 總統是否提名未定論

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭今天表示，首波區域立委提名預計一個月內提出。記者林縉明／攝影
時代力量黨主席王婉諭今天表示，首波區域立委提名預計一個月內提出。記者林縉明／攝影

時代力量積極布局區域及不分區立委選舉，時代力量黨主席王婉諭今天表示，區域提名區域鎖定台北大安區、士林北投、竹竹苗等地，預計1個月內提出第一波區域立委名單；至於不分區立委提名部分，預計下半年會提出。至於是否推出總統候選人，王婉諭說，內部有在討論，積極評估合適人選，推或不推都是可能的選項。

時力今天舉行第三屆黨員代表第1次會議，此次會議將聚焦討論2024選舉相關議題，讓黨章、黨務更加穩健，並凝聚黨內意見後，透過民主化程序機及求才，屆時推出最優秀候選人。

王婉諭表示，時力不分區、區域立委提名小組已成立，1個月內將推出第一波區域候選人名單，時力將從過去關注議題、社會關注出發，希望能在士林北投、北松山中山、竹北、桃園、竹竹苗、台南等地提名，目前都在努力評估，找尋合適的候選人。

時力手握總統提名權，是否會推出總統參選人，王婉諭表示，黨內對於總統參選人有很多意見跟建言，秉持內部能夠參與、社會開放態度，黨內希望傾聽廣泛聲音，對外也希望推出適合候選人，是積極評估方向。　

王婉諭說，提名或不提名總統參選人都是選項，如果討論有合適人選就會提名，如果沒有就會評估是否支持他黨提名人選。

2024大選 立委選舉 時代力量

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