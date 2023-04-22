影／黨內初選勝劉櫂豪 賴坤成：這是台東人真正民意

台東縣下屆區域立委，尋求連任的劉櫂豪，面對前立委賴坤成挑戰，黨中央昨辦初選民調，賴坤成以45%贏過劉櫂豪的37%，將代表民進黨出戰台東選區域立委。賴坤成上午發表「勝選感言」，直言這才是台東人真正民意；劉櫂豪辦公室表示，稍後統一回應。

賴坤成表示，感謝縣議員林參天、黃治維及洪宗楷等眾多好朋友幫忙，更感謝台東縣民給他重返國會機會，後續一定全力打贏大選這一關，他有8年台東市長、2年立委經驗，服務辦公室從現在就開始，將立即組成服務團隊為鄉親服務。

賴坤成說，雖然還不是立委，但他會扮演溝通角色，為鄉親喉舌、向政府各部門反應台東問題、解決問題，要做好事情他相信4年就夠了，台東190團隊即日起開始服務。

賴坤成也說，過去和劉櫂豪初選也曾經輸過2次，但願賭服輸、輸了之後黨中央發派他到花蓮選舉、他也過去，有空也回台東幫劉輔選。