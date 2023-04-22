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影／綠營嘉義市立委初選王美惠勝出 團結拚勝選連任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義市立委黨內初選民調昨晚登場，3家民調公司結果，中央黨部上午公布，現任立委王美惠勝出。記者魯永明／攝影
民進黨嘉義市立委黨內初選民調昨晚登場，3家民調公司結果，中央黨部上午公布，現任立委王美惠勝出。記者魯永明／攝影

民進黨嘉義市立委黨內初選民調昨晚登場，3家民調公司結果，中央黨部上午公布，現任立委王美惠以0.4438勝出，贏現任市議員黃露慧0.2140、前市議員凌子楚0.0859，王美惠開心感謝鄉親，請大家支持明年勝選連任；黃露慧坦然接受。

王美惠說，感謝鄉親支持鼓勵，昨晚為她守電話民調，這次初選3人競爭，盼選後大家團結一致，明年元月支持賴清德及她勝選。

黃露慧說，參與黨內初選，「面對現任優勢＋與藍營交好」的立委團隊，原本就是不可能任務，尤其中執會通過「不建議現任議員參選立委」的建議案後，選情更是雪上加霜！

最後，民調結果不如預期，她問心無愧！也坦然接受；然而，面對初選的結果，有些事實仍要說清楚，講明白！初選過程，「針對王立委本身，及王立委團隊人員，所提出的質疑皆有事實根據，同時，我們都具名負責！這代表我們的擔當及坦蕩。」

2024大選 立委選舉

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