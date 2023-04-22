余天嗆「有人不聽賴主席的話」 王世堅回擊：尊敬不是放在嘴巴講
民進黨立委余天昨天表示「有人不聽賴主席的話」，北市議員王世堅今受訪表示，賴清德要放在心裡尊敬，不是放在嘴巴拿來當宣傳工具，講的人就是對不起賴清德主席，對他大不敬。
王世堅今天二度與參加新北市第三選區立委初選的新北市議員彭佳芸合體掃街。王世堅表示，大家可以回顧，一開始就是大局條款，賴清德馬上說是建議性質，那是被有些人覺得對他們有利的部分，就變成誠信條款，名字本就不叫誠信條款，「違背提名規則的條款，就是無效條款」，不是這樣嗎？
王世堅說，他再次強調，部分人已經用誠信條款的字眼，羞辱挑戰者一段時間，那就到此為止吧，讓選民來決定。
彭佳芸則表示，他們沒有不聽賴主席的話，如同王世堅所說，當天開中執會的時候她自己也在場，也已經強調過非常多次，賴也強調這是建議，並沒有違反任何黨章，全程會議她都在場，但無奈最後還是要被對手扭曲、攻擊抹黑。
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