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芯、費大戰投票前夕仍未歇 今晚互指違約、造謠抹黑

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖/徐巧芯提供。
圖/徐巧芯提供。

國民黨台北市黨部明進行第七選區（信義、南松山）立委初選黨員投票，也將公布電話民調結果，「費芯大戰」仍未歇。徐巧芯辦公室今晚突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，對手涉嫌「包車載人來投票」違反公約。費鴻泰陣營立即反批造謠抹黑。

徐巧芯在聲明中強調，她手上已握有具體證人、證據，並批評此行為不僅違反國民黨初選候選人公約，更是嚴重賄選行為。

徐說，正告費鴻泰懸崖勒馬，否則她會依法告發。徐巧芯也呼籲，「黨內初選應該要有民主風範，是君子之爭，請勿做出對黨及自己三十多年來從政名譽損害的行為」。

費鴻泰陣營隨即發新聞稿，緊急澄清並要求勿製造謠言，勿聽信謠言。費鴻泰說，本人絕無以遊覽車或其他交通工具載黨員去參加初選投票。

費鴻泰說，議員徐巧芯今晚指本人明天會包車載黨員投票，純屬不實謠言，並聲明這是抹黑栽贓，讓本人想起多年前高雄市民進黨祭出的走路工事件，讓黃俊英教授含冤而終。

費鴻泰說，呼籲徐議員，有證據就去黨中央檢舉，去地檢署檢舉也歡迎，更別忘帶著媒體作秀。

鴻泰也呼籲黨員先進明天自行去投票，不要讓人栽贓費鴻泰，網內互打、親痛仇快，徐議員的花樣繁多，也應該適可而止了。

圖/費鴻泰提供
圖/費鴻泰提供

2024大選 立委選舉

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