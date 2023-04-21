王世堅與彭佳芸同台拜票 強調是黨內最小派系「堅系」

民進黨台北市第二選區大同、士林區立委初選「堅偉大戰」，由北市議員王世堅勝出。王首場輔選行程到新北三重，為新北市議員彭佳芸站台一起站路口拜票。王世堅表示，他今天不是為哪個派系說話，他也非派系中人，如果有參加派系，也是民進黨最小的派系，王世堅「堅系」。

王世堅表示，彭佳芸不論問政邏輯、口條等整體表現，又曾在媒體經營那麼長的時間，她要站出來挑戰立委初選，資歷跟火候都夠了，應該讓選民公正做判斷，怎麼會有惡劣攻擊、醜化，任誰都看不下去。

被問及是否要幫彭佳芸拉抬聲勢，王世堅說，沒有想那麼多，彭佳芸的公公也是他的好朋友，看到他自己的兩代朋友受到攻擊看不下去，彭佳芸不應該被不當的汙衊攻擊，且單獨承受，身為朋友要給她勇氣、聲援她。

媒體詢問，王世堅在黨內初選勝出是因為中間選民支持，王世堅說，「他們找了媽祖、觀世音菩薩一起參加民調嗎？」，不然怎麼知道選民的政治立場，民進黨已經十幾二十幾年沒有排藍條款，藍營也沒有排綠條款，民調問卷中也沒有詢問民眾的屬性，這種講法很莫名其妙。

王世堅指出，他是因為初選過了才做說明，大家可以冷靜去看待，希望謠言到此為止，有人攻擊特定民代，就像彭佳芸也被謠言攻擊，彭跟她的公公的在地服務眾所皆知，卻被不實言論攻擊，希望選舉是選舉，候選人說自己很好甚至可以飛天遁地，這樣看選民是否相信，不要去攻擊別人。

彭佳芸表示，恭喜王世堅通過黨內初選打了艱難但是漂亮的一仗，她自己受到初選期間遭到許多攻擊，抹黑汙衊，受了很多委屈，王世堅第一場輔選就來站台，給了很多信心，相信選民都對在地方扎時服務的民代肯定，也會像王世堅學習也當台灣的良心，從政者應該要對有權力的人說實話，秉持這份良心繼續勇往直前，也對下周的黨內初選很有信心。