何志偉原本民調贏「最後2天被翻盤」 郭正亮曝內幕：關鍵是他

民進黨昨（20）日公布台北市第二選區（大同、士林）立委初選民調，台北市議員王世堅以2.27%些微差距險勝，擊敗現任立委何志偉。對此，前立委郭正亮表示，何志偉是在最後兩天被翻盤，原本民調還贏王世堅一點點，而其中的關鍵人物就是莊瑞雄。

郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中提到，莊瑞雄選過好幾屆士林北投區的議員，坦白講是有留下一些基礎，「那莊瑞雄就代表謝系，等於是最後關頭謝系有點火大了」。郭正亮透露根據了解，何志偉三天前的民調還贏王世堅，因為他們每天做民調。

主持人馬千惠直呼，「真的是因為手機事件逆轉？」郭正亮表示不能說這個事件，因為自己的理解不是只有一個事件，「那個手機是你看到的，因為電視（畫面）出來了，何志偉後來不是說『我委屈吞下』嗎？因為他知道有傷到」。 民進黨立委莊瑞雄。 圖／聯合報系資料照片

馬千惠指出何志偉19日就去提告了，郭正亮坦言那時候有點一發不可收拾，最後莊瑞雄就跳出來了，莊瑞雄才是最後一根稻草，因為他不是代表他個人，「事實上以前謝長廷的小孩謝維洲（現已改名張維洲），就是莊瑞雄交棒給他的，後來謝維洲沒有選上」。

郭正亮強調謝系在士林北投布局至少超過30年，「因為坦白講，我自己也嚐過這個苦果，我很清楚，因為我跟姚文智初選」。郭正亮坦言自己比姚文智早跑兩個月，結果姚文智拜訪過的全部洗回去，「然後他們還打電話來跟我道歉，說因為謝老闆出來了，你就知道那個根深蒂固的交情」。

郭正亮說道，「謝長廷就派那個…記得好像是他太太的弟弟吧？去陪姚文智拜訪，那人家說這個就是欽定」。郭正亮表示整個氛圍就開始發動，「所以我認為，最後兩天翻盤，本來何志偉還贏一點點」。