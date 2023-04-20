藍高市立委初選 3個選區6人競逐

國民黨高雄市立委初選第二、六、七選區昨完成登記，六選區藍營市議員陳美雅再度對戰黃紹庭，前議員陳若翠來勢洶洶；泛綠陣營有立委趙天麟、民視前董事長郭倍宏參選，藍綠大戰一觸即發。七選區是市議員李雅靜對戰鍾易仲，高雄市民政局前局長曹桓榮瞄準大岡山區，國民黨發言人李明璇也可能投入高雄立委選戰。

高雄市黨部受理第二階段提名登記作業，昨告一段落，登記者包含二選區曹桓榮、六選區陳若翠、陳美雅、黃紹庭，七選區李雅靜、鍾易仲，6人爭取立委提名。市黨部表示，協調不成才進行初選，分成全民調及三七制（黨員投票30%、民調70%），參選者協調決定。

曹桓榮身兼高雄市黨部副主委，在黨內無其他競爭者下，將對戰民進黨三連霸立委邱志偉。第六選區藍營黨內出現「三腳督」情勢，市議員陳美雅、黃紹庭爭取提名，前議員陳若翠也未缺席。民進黨推趙天麟拚連任，不過喜樂島聯盟主席郭倍宏已設競選總部，點名挑戰趙天麟。

陳美雅上屆初選以些微差距險勝黃紹庭，最後仍以9萬票輸給趙天麟12萬票。陳、黃昨天同時前往市黨部登記，電梯前短暫照面，要步入電梯的黃紹庭喊「加油」，走出電梯的陳美雅未停留，面露笑容快步離去。

七選區參選人皆是鳳山現任議員，李雅靜2020年曾參選，不敵民進黨立委許智傑。鍾易仲選在登記截止前1小時赴黨部完成登記，鍾2016年曾參選第一選區立委，當時敗給民進黨邱議瑩。

高雄市新聞局前局長王淺秋被點名選立委，但王說只是起鬨，還要深思熟慮。30歲國民黨發言人李明璇也傳出可能回鄉參選，支持者勸進投入左楠選區或鎮港選區，父親李玉文說「一切配合黨中央規畫及選民期望」。

民進黨現任立委劉世芳不競選連任，左楠成為一級戰區。民進黨高雄市黨部主委許智善強調，接替人選可能初選或徵召，黨中央尚未決定，一定推最強人選。前鎮、小港對藍營是艱困選區，現任市議員陳麗娜傾向不參選立委，國民黨秘書長黃健庭明天會到高雄協調，陳麗娜說，若李明璇有意願投入前鎮小港選區，她一定幫忙輔選，支持有勇氣年輕人。