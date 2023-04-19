竹縣1選區／藍委林為洲不拚連任 交棒徐欣瑩

新竹縣第1選區現任立委林為洲面對前立委徐欣瑩來勢洶洶，恐面臨國民黨內全民調互打，前天在黨主席朱立倫、秘書長黃健庭與新竹縣長楊文科協調下，林昨天宣布交棒並支持徐欣瑩參選，吐露原因是擔心激烈初選讓國民黨扣分，同黨立委徐志榮隨後跟進表態「我與為洲同步」。徐欣瑩發文感謝林成全，今早10時半將赴黨部登記。

國民黨籍立委林為洲從政27年，過去號稱選舉從未輸過，但去年底轉戰參選竹北市長首嘗敗績，原本欲爭取立委連任，但近來面對重返國民黨的徐欣瑩強力挑戰。據悉，林為洲曾私下透露，他與徐欣瑩的民調競爭，只是要是輸了，或是贏過對方只在誤差範圍內，都會禮讓徐欣瑩。

林為洲受訪表示，自己做過3屆國民黨、在野黨的立委，以及黨團總召、書記長，他現在更為在意國民黨力拚政黨輪替，近日決定不爭取立委連任前，有先和新北市長侯友宜見面，侯拍他肩膀說「兄弟，作陣打拚」。自己未來將投入總統輔選，也會看守國會替竹縣爭取建設。

立委徐志榮昨天下午也在國民黨內部群組表示無意參選（苗栗縣第二選區），指出「選區的後輩都很尊重我，我無意連任了，他們才表態有意參選，有人承擔我就可以安心退休了。大家共同努力，一起加油打贏2024。」

徐欣瑩透過臉書回應，表示2024大選是新竹縣再提升和台灣安全幸福的關鍵之戰，自己是新竹的女兒，希望這次挺身而出能為台灣的永續成長、民眾的穩定生活及新竹的再提升貢獻心力，並感謝林為洲過去的付出以及這次的成全。