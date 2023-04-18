不玩了！藍營林為洲交棒徐欣瑩 參選竹北立委

國民黨第二階段立委提名作業選區訂於4月17日至19日受理有意爭取提名黨員辦理領表登記。新竹縣第一選區現任立委林為洲與前立法委員徐欣瑩，兩位於4月17日在中央提名委員會召集人、黨主席朱立倫主席及新竹縣長楊文科、秘書長黃健庭協調下，林為洲決定交棒，支持前立委徐欣瑩參選。

國民黨表示，林為洲以國民黨團結勝選為重，支持徐欣瑩參選新竹縣第1選區立委；三位提名委員（朱立倫、黃健庭、楊文科）並期許林為洲委員奉獻個人優異的從政經驗，共同為全力爭取2024總統副總統與立法委員二合一選舉勝選而努力。

朱立倫表示，對林為洲能以大局為重，特別表達敬佩和感謝，他相信以林為洲的歷練，將來在總統大選立委選舉，一定可以擔任重要輔選的角色。