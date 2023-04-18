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國民黨拚重返執政、立委連任 鄭正鈐今完成提名登記

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記。記者張裕珍／攝影
國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記。記者張裕珍／攝影

國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記，他說，年底是攸關台灣未來發展的很大考驗，自己會盡最大努力為新竹市這座城市打拚。國民黨內目前暫無其挑戰者，鄭正鈐可望定於一尊在26日正式獲國民黨提名。

鄭正鈐今天早上11點到北大路上國民黨新竹市黨部第二辦公室登記，繳交參選資料、戶籍謄本、最高學歷影本、100萬元保證金與選務作業費。新竹市議會國民黨黨團總召議員陳慶齡與議員張祖琰、吳旭豐、前議員徐信芳都到黨部陪同鄭正鈐完成登記。

「國家安全、人民有錢，立委支持鄭正鈐」。鄭正鈐支持者帶領現場人員高呼口號，恭喜鄭正鈐完成黨內立委提名登記，鄭正鈐也感謝支持者相挺，希望能順利連任。

鄭正鈐說，今年年底的選舉「坦白說是很大考驗，牽涉到兩岸發展，我們要選擇戰爭還是和平」，他說這也考驗市民好朋友的選擇，自己會持續努力，不論在哪個崗位都會盡最大投入、認真，並為城市打拚努力，希望年底爭取到認同，繼續為大家服務。

國民黨新竹市黨部主委李縉穎說，昨天開始受理立委提名登記，目前只有昨天現任立委鄭正鈐有派助理領表，並於今天完成登記，尚無其他人領表登記，黨內的立委提名登記作業會在明天下午4點截止，就黨部立場只要有人登記就會受理。

李縉穎也強調「希望團結整合最強人選，立委總統選舉都一樣」，國民黨要力拚重返執政、立委連任。

國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記。記者張裕珍／攝影
國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記。記者張裕珍／攝影
國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記。記者張裕珍／攝影
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國民黨新竹市區域立委提名登記昨天起一連3天開跑，現任立委鄭正鈐今天在多名議員、支持者陪同下完成登記。記者張裕珍／攝影
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