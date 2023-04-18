藍中五初選／黃健豪不放棄比賽今登記 黨籍議員相挺

台中市議員黃健豪今到登記參加台中市第五選區立委初選提名作業，他說「現在放棄，比賽就結束了」，做為第一線的黨籍民意代表，有責任回應社會對在野黨的期待，期待國民黨提出符合社會共識的人選進立法院。

前立委沈智慧昨登記，但程序尚未完備。黃健豪針對與其妹沈佑蓮多次協調，已達成共識，他沒想到沈智慧重返戰場，一度表示灰心。

黃健豪以漫畫「灌籃高手」安西教練的金句說「現在放棄，比賽就結束了」，決定參加黨內初選，希望國民黨可以選出符合社會期待的人進立院。

他說，民進黨執政這幾年，為台灣人幾代累積的基礎帶來結構性的破壞，從制度上破壞穩定的文官體制，大量啟用非專業的政治人物，司法檢調、獨立機關的中立性也屢遭質疑，在民生議題上，前瞻建設8800億，台灣卻經常性面臨缺水缺電的危機，面對疫情編列8400億特別預算，但疫苗靠捐贈、人民要排隊、綠營權貴大賺國難財，而面對通膨和糧食危機，只會用納稅人的錢大量補貼。民進黨執政無能之外，更證明了民進黨國會過半，也只是多一個投票部隊的隊員，無法真正代表民意發聲。

黃健豪指出，在可想見的未來，科技進步如ChatGPT、外送平台的興起導致就業市場劇變，少子化造成的勞動力減少，勞保潛藏負債破10兆，能源轉型失敗引發的缺電及空汙和碳排放危機，光電業利益引發的治安、環境影響等，都是台灣下一個世代會遇到的困境，也是年輕一代的政治人物應該承擔並面對的問題。