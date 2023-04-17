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國民黨大安區立委初選 羅智強、楊永明領表登記

中央社／ 台北17日電
國民黨台北市前議員羅智強。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
國民黨台北市前議員羅智強。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

國民黨台北市黨部今起至19日辦理立委初選第二階段領表登記。第6選區（大安）今天領表登記包括前北市議員羅智強和前國安會副秘書長楊永明，另台北市議員鍾沛君擬明天登記。

國民黨台北市黨部日前公布第二階段北市立委提名登記，包含第4選區（內湖、南港）、第6選區（大安），時間是17日至19日。

根據台北市黨部公布資料顯示，第4選區尚無人領表登記；另外，第6選區則有羅智強領表、楊永明領表登記。

同樣欲角逐第6選區的鍾沛君則對外表示，將於明天上午10時在多名同黨市議員陪同下，到市黨部登記參選。

目前投入國民黨北市第4選區立委初選者為台北市議員李彥秀和游淑慧。游淑慧對外表示，明早將先陪同鍾沛君領表登記，隨後自己也會進行登記作業。

2024大選 立委選舉 羅智強

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