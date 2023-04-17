國民黨誰戰南投第2選區立委 宋懷琳、游顥拚出線

南投縣濁水溪線立委選舉，民進黨由現任立委蔡培慧出戰，國民黨人選未定，將由縣議員宋懷琳、游顥進行內部參考民調決定由誰出線，預計4月下旬一連3天晚間執行市話民調。

南投縣第2選區（濁水溪線）7鄉鎮市區域立委選舉，民進黨確定由立委蔡培慧拚連任，國民黨有意參選者包含南投縣議員宋懷琳、擔任國民黨中常委的縣議員游顥，黨中央4月下旬一連3天將辦理內部參考民調，勝出者屆時將至縣黨部登記參選，或由黨中央直接提名。

南投縣議會第20屆第2、3次臨時會議今天閉幕，游顥會後接受媒體聯訪表示，他曾拜會宋懷琳，雙方有共識透過內參民調決定由誰參選立委，4月下旬由3家民調公司執行，儘快推出人選出戰蔡培慧並贏回這席立委，若居民晚間接到市話民調，請踴躍說出最佳人選。

游顥說，宋懷琳是他很尊敬的政治前輩，過去為地方建設貢獻非常多，但若有機會由年輕世代為地方打拚，他一定積極向宋懷琳等前輩多請益，支持者也希望藍營能團結，相信透過世代合作，能對國民黨、地方帶來最好效益，「完整南投的藍天拼圖」讓南投更繁榮。

宋懷琳接受媒體聯訪表示，內參民調執行日期由黨中央決定，這席立委於3月4日補選時，很遺憾國民黨未能勝出，盼這次推出強力參選人於2024年贏回這席立委，3家民調公司由她、游顥、黨中央各找1家，透過公平機制民調後，國民黨將團結、全力支持勝出者。

蔡培慧曾透露，未來對手不論是游顥或宋懷琳，都是不可輕忽的對手，她會全力以赴應戰，同時持續為地方爭取建設，盼選民讓她有機會繼續服務；另外，南投縣第1選區（烏溪線）6鄉鎮，將由南投縣議員蔡銘軒代表民進黨對決尋求連任的國民黨立委馬文君。